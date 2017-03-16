Пятерых пострадавших в аварии под Лаппенрантой доставили в Петербург вертолётами

Из Выборга в Петербург на вертолетах МЧС доставили пятерых женщин, пострадавших в аварии с туристическим автобусом на границе с Финляндией утром 16 марта.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, три пострадавшие 52, 60 и 20 лет на 14:30 уже находятся в Ленинградской областной клинической больнице. Еще две женщины, 29 и 54 лет доставлены на вертолетную площадку Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова, где они ожидают дальнейшей госпитализации в ту же Ленинградскую областную клиническую больницу. Сейчас решается вопрос о транспортировке еще нескольких пострадавших.

Напомним, авария произошла в 16 км от многостороннего автомобильного пункта пропуска у поселка Брусничное. Водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда на дороге, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. В аварии погибло трое человек, 21 пострадал, всего в автобусе было 32 пассажира.