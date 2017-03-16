Путин: Отношения с Турцией уверенно возвращаются в нормальное русло

Отношения с Турцией уверенно возвращаются в нормальное, взаимовыгодное русло. Об этом заявил Владимир Путин 16 марта в Кремле на церемонии вручения верительных грамот новых послов инотстранных государств в РФ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца президент России принял верительные грамоты 18 новых послов, в том числе Турции.

"10 марта с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом провели весьма результативное заседание двустороннего Совета сотрудничества высшего уровня, в ходе которого особое внимание уделили вопросам реализации крупных энергетических проектов: строительству газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую». Наметили дальнейшие планы в контексте борьбы с терроризмом в Сирии и политического урегулирования в этой стране. Во многом благодаря энергичной роли России и Турции удалось добиться прекращения боевых действий между сирийскими правительственными войсками и вооружённой оппозицией. Мы знаем роль, которую при этом сыграла Турция, и высоко её ценим. Это позволило обеспечить проведение в Астане мирного переговорного процесса по Сирии", – заявил на церемонии Владимир Путин.