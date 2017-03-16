Бывший приближенный Кумарина арестован в Петербурге

Смольнинский суд Петербурга арестовал авторитетного предпринимателя Ашота Восканяна. Он подозревается в вымогательстве.

Как сообщили в Санкт-Петербургском горсуде, сегодня, 16 марта, следствие УМВД Центрального района обратилось в Смольнинский суд с ходатайством о заключении 55-летнего Восканяна под стражу. Он значится ключевым подозреваемым в деле о вымогательстве у другого авторитетного предпринимателя – Александра Ефимова.

По версии следствия, потерпевший был избит 8 ноября 2016 года охранником Восканяна в ресторане на Смольном проспекте. Конфликт был спровоцирован имущественным спором.

Подозреваемый арестован на два месяца.

Ашот Восканян, как и потерпевший, входили в близкий круг авторитетного предпринимателя Владимира Барсукова-Кумарина.