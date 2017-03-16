Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» представляет новые добрые сувениры

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» представляет новые сувениры в поддержку петербургских паралимпийцев – тарелки и магниты с мотивационными девизами.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» уже более шести лет поддерживает петербургских паралимпийцев. Благотворительные сувениры – это не только один из способов оказать финансовую помощь подопечным, но и возможность познакомить покупателей с деятельностью фонда.

«Мы долго думали, какими должны быть наши сувениры – очень хотелось передать всем оптимизм и силу, которыми мы ежедневно заряжаемся, общаясь со спортсменами», – говорят сотрудники фонда.

Были придуманы несколько мотивационных девизов – «Опустились руки? Подними штангу!», «Ограничения только в твоей голове», «#ЯвсеМогу», «Вкусно поел? 40 раз присел!». Дизайнеры-иллюстраторы Ксения Горбунова и Арина Шубина на безвозмездной основе помогли подобрать дизайн и креативнуюформу для нанесения этих фраз на тарелки, магниты, толстовки, футболки, чехлы для телефонов.

В феврале был выпущен пробный тираж тарелок и магнитов, которые пользовались спросом. В скором времени сувениры появятся в благотворительных магазинах «Спасибо!» и «Легко-легко». Приобрести сувениры можно также, связавшись с фондом: е-mail: info@fondopora.ru, тел.: 983-72-21.

Все вырученные средства пойдут на помощь петербургским спортсменам с инвалидностью.