С завода Hyundai украли сейф с наличностью и 13 тысяч талонов в столовую

Неизвестный преступник вскрыл дверь в один из корпусов автозавода Hyundai в Курортном районе Петербурга. Завод остался без сейфа с деньгами, а сотрудники – без талонов на еду.

Как стало известно «Фонтанке», 15 марта с заявлением о преступлении в полицию обратился 51-летний гражданин Южной Кореи. Он сообщил, что злоумышленник вынес с территории предприятия на Левашовском шоссе сейф, в котором лежали 400 тысяч рублей заводских денег, а также 20 тысяч в рублях и 8 тысяч в долларах США его личных средств. Кроме того, вор счел ценными талоны на питание в столовой завода, каковых забрал 13 тысяч штук.

С места происшествия изъяли фрагмент металлической решетки, механизм замка входной двери, а также сняли отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».