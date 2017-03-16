Буров передал суду свое несогласие с передачей Исаакиевского собора церкви

Директор Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» Николай Буров 16 марта заявил о своем несогласии с передачей храма в ведение Русской православной церкви. Свою позицию он передал через юриста в Смольнинский суд, где рассматривается иск о признании незаконным распоряжения комитета имущественных отношений Петербурга (КИО) по плану мероприятий о передаче храма.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», представитель музея, привлеченного в качестве заинтересованного лица, заявил суду, что выступает на стороне истцов, а не КИО, и донес позицию руководства музея: «Распоряжение нарушает права нашего учреждения, если будет принято решение о передаче здания церкви. Например, более шестидесяти предметов являются неотъемлемой частью собора и музейного фонда. Это предметы показа и неразрывно связаны со зданием, их изымать невозможно. Передача собора означает ликвидацию учреждения».

Представитель Николая Бурова (который приходил в суд накануне и уполномочил своего юриста доносить позицию ГМП) подчеркнул, что в будущем учреждение культуры планирует обращаться в суд и оспаривать передачу собора церкви. По его словам, несогласие с планом мероприятий о переезде музея укрепилось после совещания в Смольном 14 марта, на котором, как объявил представитель ГМП, «устным распоряжением срок переезда сокращен до месяца», что физически невозможно.

Юрист также сообщил, что 14 марта ГМП направил письмо в комитет по культуре Смольного о своем несогласии с планом переезда и отзыве своего заявления из КИО, из которого следует, что музей согласен на передачу собора церкви.