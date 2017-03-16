Буров передал суду свое несогласие с передачей Исаакиевского собора церкви
Директор Государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» Николай Буров 16 марта заявил о своем несогласии с передачей храма в ведение Русской православной церкви. Свою позицию он передал через юриста в Смольнинский суд, где рассматривается иск о признании незаконным распоряжения комитета имущественных отношений Петербурга (КИО) по плану мероприятий о передаче храма.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», представитель музея, привлеченного в качестве заинтересованного лица, заявил суду, что выступает на стороне истцов, а не КИО, и донес позицию руководства музея: «Распоряжение нарушает права нашего учреждения, если будет принято решение о передаче здания церкви. Например, более шестидесяти предметов являются неотъемлемой частью собора и музейного фонда. Это предметы показа и неразрывно связаны со зданием, их изымать невозможно. Передача собора означает ликвидацию учреждения».
Представитель Николая Бурова (который приходил в суд накануне и уполномочил своего юриста доносить позицию ГМП) подчеркнул, что в будущем учреждение культуры планирует обращаться в суд и оспаривать передачу собора церкви. По его словам, несогласие с планом мероприятий о переезде музея укрепилось после совещания в Смольном 14 марта, на котором, как объявил представитель ГМП, «устным распоряжением срок переезда сокращен до месяца», что физически невозможно.
Юрист также сообщил, что 14 марта ГМП направил письмо в комитет по культуре Смольного о своем несогласии с планом переезда и отзыве своего заявления из КИО, из которого следует, что музей согласен на передачу собора церкви.
Справка:
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее, и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем.
28 января на Марсовом поле состоялась акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Она собрала от 2 до 5 тысяч человек. Митинг прошел без инцидентов в форме встречи с депутатами. Проходившая в то же время в Петербурге акция в поддержку передачи храма собрала не более 30 активистов.
После встречи с оппозиционными депутатами на Марсовом поле правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные "проходки" на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм с Марсова поля группа из 30 активистов устроила в нем акцию. Во время богослужения они подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей - городу!". Акция возмутила представителей “Единой России”, которые потребовали привлечь Идрисова к ответственности и решили запретить проводить депутатам встречи с избирателями без согласования с властями.