Шохин рассказал о реакции Путина на вопрос о смене кабмина

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал о своей беседе с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой он задал главе государства вопрос о возможности формирования нового кабинета министров.

Слова Шохина приводит РИА Новости в четверг, 16 марта.

По словам председателя РСПП, он встречался с российским лидером 19 декабря, когда отмечалось 25-летие организации. «Я задал ему вопрос в неформальной части, ссылаясь на американский опыт, что президент Трамп двигает в администрацию на министерские посты предпринимателей, не хочет ли Владимир Владимирович воспользоваться этим опытом в следующем цикле формирования правительства», — сказал Шохин в ходе выступления на съезде союза.

Путин, по его словам, идею о назначении предпринимателей министрами не отверг, однако подчеркнул, что судить о возможных перестановках в кабмине рано. «Еще неизвестно, кто будет президентом новым России», — привел его слова Шохин.

Глава РСПП вместе с тем выразил надежду, что к тому времени, когда будет обновляться правительство, чиновники «научатся понимать бизнес настолько, что нам не захочется их менять».