Пять тысяч петербуржцев остались без света

В зону аварии на линии 6кВ 16 марта попали сразу два района Петербурга, в том числе из-за отсутствия электричества встала работа в промзоне в Красногвардейском районе. Сотрудники «Ленэнерго» переводят здания на резервные схемы питания.

По данным сайта Минэнерго, в зону отключения в 12:42 мск попали 5 тысяч человек, проживающих в Красногвардейском и Калининском районах города. «Фонтанке» на отсутствие света пожаловались читатели, из-за аварии в промзоне на углу шоссе Революции и Индустриального проспекта люди не могут работать.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, сотрудники компании работают в районе аварии, организуя резервные схемы электроснабжения.

«В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено», – заверили в «Ленэнерго».