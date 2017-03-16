Елизавета II одобрила законопроект о запуске Brexit

Королева Великобритании Елизавета II 16 марта одобрила законопроект о запуске процедуры Brexit.

Камк сообщает RNS со ссылкой на Reuters, это дает возможность премьер-министру страны Терезе Мэй применить 50 статью Лиссабонского договора о выходе из ЕС.

Ранее законопроект был одобрен обеими палатами британского парламента. Согласно ст. 50 Лиссабонского договора, инициирование страной процедуры выхода из ЕС дает старт переговорам о сроках и условиях выхода.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За выход из ЕС отдали голоса более половины британских избирателей. 19 июля в Лондоне начался процесс по первому судебному иску, целью которого является сохранение членства Великобритании в Европейском союзе.