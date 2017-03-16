Лоукостеры: как не пролететь

«Фонтанка» разобралась, какие неожиданные правила скрываются за звездочками при покупке билетов у дешевых авиакомпаний.

Природа наделила вас очень длинными ногами? Или массивным телом? А может, вы привыкли переносить вещи в нескольких сумках вместо одного чемодана на колесиках? Если при этом вы невнимательно читаете правила авиакомпаний при покупке билетов, – ждите беды. За дешевыми билетами лоукостеров скрывается множество ограничений, которые оборачиваются для невнимательных пассажиров двойными тратами и даже снятием с рейсов.

Компании-лоукостеры позволяют значительно сэкономить на перелетах, преимущественно между зарубежными странами – как европейскими, так и азиатскими. У россиян пока с восприятием такого подхода складывается плохо: единственный существующий ныне отечественный дискаунтер «Победа» постоянно становится участником скандалов.

У нас

Последний громкий случай – ситуация с волейболистом, летевшим из Самары в Москву, который в итоге был вынужден лететь другим рейсом. Хулиганил он или нет – в скором времени будет разбираться суд, но обе стороны не скрывают, что изначально дело было в том, что пассажир при покупке билета не доплатил за место с увеличенным пространством для ног, которое ему было необходимо. И это важный урок для тех, кто собирается лететь «Победой»: в бюджетных авиакомпаниях зачастую кресла поставлены более тесно, а пересаживаться самовольно запрещается. При покупке билетов необходимо доплатить за возможность самостоятельного выбора места, и доплатить еще больше – если это место повышенной комфортности. То есть, например, возле аварийного выхода или в первом ряду, где можно спокойно вытянуть ноги.

Если вы летите вдвоем и надеетесь, что при регистрации добрая девушка на стойке вас посадит рядом – не надейтесь. Даже если речь идет о маме и папе с ребенком. Практика рассаживания путешественников, не доплативших за выбор места, – один из частых упреков в адрес компании. Скандал с молодой парой и грудным ребенком, произошедший по этому поводу, медиасообщество долго мусолило прошлым летом. Для них перелет «Победой» также обернулся общением с полицией. Кстати, еще несколько слов об удобстве у этого перевозчика: спинки кресел там не откидываются вовсе.

Но самое сложное с этим дискаунтером – туманные правила провоза багажа. Достоверно известно, что вы сможете сдать зарегистрированный багаж (1 место) без дополнительной платы. А вот за рюкзачки и даже пакеты (любых размеров), пронесенные в салон, придется платить. Исключения – одна дамская сумочка или один портфель, не превышающий 75 сантиметров по сумме трех измерений. Если вы захотите взять и то, и другое (допустим, сумочку и компьютер в чехле или сумочку и зонтик) – уже рискуете стать следующим героем публикаций СМИ. Так что запомните: летите «Победой» из-за границы – никакого шопинга в Duty Free.

«Перед бронированием прочитайте внимательно тариф, прочитайте, что вас ждет, изучите правила перевозки и подумайте, нужно вам это или нет, – обобщил рекомендации в эфире [Фонтанки.офис] главный редактор журнала «Линия полета» Роман Захаров. – Если вы уже поняли, что вам что-то не нравится или грозит, узнайте, можете ли вы вернуть этот билет или доплатить за лучшие условия. Например, от 149 рублей у авиакомпании «Победа» стоит лучшее место. Помните, что на борту вам не дадут поменяться даже с согласным на это пассажиром. И очень большое внимание обратите, если вы летите в компании. «Победа» – один из немногих перевозчиков, которые пытаются специально рассаживать людей даже в едином листе бронирования, чтобы в следующий раз вы потратили свои 149 рублей дополнительно».

У них

Лоукостеры – изобретение не новое. Одним из старейших на рынке перевозок является ирландский Ryanair, основанный в 1985 году. Его драконовские законы стали притчей во языцех среди петербуржцев, на заре популярности финских мультивиз часто летавших через северных соседей в Западную Европу. В каком-то смысле, там все проще, поскольку логичнее. Но тоже не без подвохов. Самый неожиданный среди которых – необходимость ставить печать.

А теперь по порядку: вы приезжаете в аэропорт (допустим, Эстонии или Финляндии, поскольку из России Ryanair не летает) и не можете вот так просто взять и подойти к стойке регистрации и получить посадочный талон. Потому что сделать это вы должны были сами, дома, зарегистрировавшись на рейс заранее и распечатав свой посадочный талон на принтере. Причем для этого надо сперва зарегистрироваться – а сделать это, если вы не резервировали место за отдельную плату, можно лишь за четыре дня до вылета. Ну ладно на пути туда, но как быть на пути обратно? Вы же не возите с собой принтер за границу. Будьте готовы просить о распечатке персонал отеля. По идее, спасти должно онлайн-приложение (не разработано для Windows Phone), позволяющее не распечатывать талон. Но для наших соотечественников оно не годится. Почему? И тут снова возникает магическое слово «печать»...

Если вы не гражданин страны Шенгена, а вылетаете из этой зоны, на свой посадочный вы перед досмотром должны поставить печать (как правило – на стойке регистрации), что у вас проверили документы и визу. Без нее – рискуете быть отправленным назад, что довольно сложно с учетом систем контроля безопасности в аэропортах. Если вы пришли без бумажного посадочного, в аэропорту вы, конечно, сможете выкрутиться из ситуации. Но лишь за дополнительную плату, которая сделает ваш перелет совсем не бюджетным.

Еще одно «веселое» правило Ryanair – багаж. Если вы не купили багажное место (а покупать его не хочется, потому что это будет уже ни разу не бюджетно) – ничего сдать вы не сможете. Прощайтесь с зубными пастами, жидкостями для линз и далее по списку, если они превышают 100 миллилитров. А самое неприятное, что те жидкости, что вписываются в этот объем, вас заставят переложить из косметички в прозрачный закрывающийся пакетик, наличием которого вы должны озаботиться заранее. Впрочем, это уже зависит от аэропорта, но стоит учитывать, что лоукостеры, как правило, летают из небольших отдаленных аэропортов, где каждый пассажир на виду.

Далее: размеры ручной клади у перевозчика определены строго: 55 на 40 на 20. И вес – не более 10 килограммов. Для несговорчивых на посадке установлены демонстрационные металлические сетки, в которые ваша сумка должна поместиться. Не влезла – она не летит. Поэтому на рейсах Ryanair перед выходом на посадку часто можно увидеть оставленные снаружи пляжные коврики и другие вещи. Шанс сохранить чемодан у вас будет, если вы самостоятельно проверите его габариты до прохода контроля. Тогда за очень большие деньги вы сможете докупить багажное место на стойке регистрации. Но лучше все-таки все замеры производить дома.

Еще одна беда – если у вас сумок несколько, и все они небольшие. Слава богу, с недавних пор Ryanair разрешил брать к чемодану маленькую сумочку для документов (35 на 20 на 20). Но что делать, если у вас, допустим, рюкзачок, зеркалка в чехле и пакет из Duty Free? Они вроде бы и небольшие, по сумме объемов вписывающиеся в пресловутые 55 на 40 на 20, но их три. Автор этих строк на такой случай изобрел собственный лайфхак, успешно испробованный в аэропорту Бергамо: когда при посадке сотрудница компании заявила, что пакет, рюкзак и сумочка – это аж целых три предмета, уж не говоря про переброшенный через руку плащ, ей был продемонстрирован трюк. Из рюкзака появился большой пакет, в который были убраны все вещи. В таком виде большой пакет был засунут в рамку и, к разочарованию сотрудницы, прошел контроль.

Попасться на дополнительные услуги можно еще при покупке билетов: компания нагло впаривает свои сумки, предлагает страховку за дополнительную плату (может, и полезная вещь – личное дело каждого), а также взимает мзду за транзакции по некоторым типам карт. Кроме того, если вы летите с ребенком, учтите: с минувшей осени компания ввела доплату за резервирование места рядом с ним.

Чинят препятствия на пути к отпуску и другие дешевые авиакомпании. Испанская Vueling при выборе базового тарифа просит доплату и за места в задних рядах (от 4 евро), и в передних (от 6 евро), и за просторные места возле выходов (от 12 евро). Ручная кладь у нее ограничена одним небольшим чемоданом и женской сумочкой. Кстати, учтите, что зарегистрированный платный багаж при полете может понадобиться получать при пересадке — если она происходит не в Барселоне или Риме.

Wizzair берет деньги за регистрацию в аэропорту, а кроме того, как и Ryanair, просит неграждан Евросоюза ставить штампы на распечатанных вами заранее посадочных. Вдобавок размер сумок ручной клади у них совершенно микроскопический: 42 на 32 на 25, все остальное – платно и в багаж.

Norwegian, как и Ryanair, берут дополнительные деньги за транзакции по кредитным картам, также за покупку рейса с пересадкой. Впрочем, это еще хорошо: большинство бюджетников вовсе не продают рейсы с пересадками – вы можете только приобрести отдельные билеты, так что в случае опоздания первого рейса мимо второго вы «пролетаете»… И еще одно странное правило от норвежцев: если вы летите в Дубай, вес вашей ручной клади не должен превышать 8 килограммов.

Как ни странно, многие из этих пунктов отпадают, если речь идет об Азии: там путешествие лоукостерами вроде Air Asia не грозит неочевидными тратами – кроме, разумеется, питания на борту. Ни один уважающий себя бюджетник не будет вас угощать едой и напитками бесплатно.

Иными словами, дешевое путешествие – приключение для терпеливых, внимательных и владеющих иностранными языками в степени, позволяющей внимательно изучить информацию при покупке билетов. Иначе в лучшем случае не получится сэкономить, а в худшем – вы никуда не полетите.

С другой стороны, бюджетники — удивительные ловкачи и в положительном смысле слова: им иногда удается договориться, чтобы их самолет выпустили из бастующего аэропорта (автор этих строк побывал в такой ситуации), лоукостеры очень пунктуальны – поговорка «время — деньги» для них – принцип работы. Да и вообще: дешевые путешествия открывают возможности для новых путешествий. А это самое главное.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"