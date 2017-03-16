Чрезвычайное положение в энергетике Украины продлено на месяц

Кабинет министров Украины 16 марта продлил чрезвычайные меры в отечественной энергетике еще на месяц.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, сообщает "112 Украина".

Они были введены решением кабинета министров Украины 17 февраля в связи с блокадой так называемыми "ветеранами АТО" поставок угля марки "А" (антрацит) с территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 марта запретил перемещать грузы через линию соприкосновения в Донбассе. Уже через несколько часов все грузовые перевозки через линию разграничения в Донбассе были перекрыты. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что первая партия угля Донбасса была отправлена в Российскую Федерацию.