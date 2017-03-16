Взятки гладки: В МВД отчитались об увеличении среднего размера взятки

16.03.2017 14:04

По данным, озвученным начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андреем Курносенко, в среднем сумма взятки в России в 2016 году составила 330 тыс. руб. Это на 75% больше, чем в 2015-м. Какие выводы можно сделать на основании этих данных, узнаем в эфире [Фонтанки.Офис].