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16.03.2017 14:04
Взятки гладки: В МВД отчитались об увеличении среднего размера взятки
По данным, озвученным начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андреем Курносенко, в среднем сумма взятки в России в 2016 году составила 330 тыс. руб. Это на 75% больше, чем в 2015-м. Какие выводы можно сделать на основании этих данных, узнаем в эфире [Фонтанки.Офис].
На связи со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] социолог, профессор РАНХиГС, президент Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ» Георгий Сатаров. В студии разобраться в том, сколько, зачем и кому платят граждане России, помогают автор многочисленных коррупционных расследований «Фонтанки» Денис Коротков и руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев
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