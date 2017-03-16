Премьер-министр Баварии встретится с Путиным

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 марта, проведет встречу с премьер-министром Баварии, лидером Христианско-социального союза («сестринской партии» ХДС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель) Хорстом Зеехоферо.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Далее в Кремле президент продолжит сегодня свою работу. Он примет находящегося в России премьер-министра Баварии. С Зеехофером сегодня состоится его беседа», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее 16 марта, как писала "Фонтанка", премьер Баварии Хорст Зеехофер сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 2 мая в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.