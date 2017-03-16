В Песочном «Ауди» сбила полицейского, но уехала недалеко

В Курортном районе Петербурга заподозренный в незаконном обороте наркотиков «ушел» от полицейских радикально: скрылся с места, сбив одного из сотрудников. Впрочем, спешный отъезд не помог, и через пару часов он попался уже другому наряду.

Как сообщили 16 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в районе двух часов дня у одного из домов в поселке Песочном полицейские попытались задержать водителя «Ауди», которого заподозрили в обороте наркотиков. Он, впрочем, объяснять что-либо правоохранителям не собирался и уехал в сторону центра так быстро, что сбил одного из полицейских. Сильно не травмировал: сотрудник после медицинской помощи вернулся к службе.

Через два часа по разосланным ориентировкам лихача на «Ауди» задержал наряд у одного из домов по проспекту Просвещения. С 39-летним автолюбителем разговаривать будут уже в отделе полиции. Проводится проверка.

Напомним, на прошлой неделе попытка проверить документы у водителя и пассажира «Форда» недалеко от площади Победы закончилась для полицейского переломом ноги. Сбившая его иномарка скрылась.