Парламент Украины обязал телевизионщиков размовлять на три четверти

Верховная рада Украины 16 марта поддержала в первом чтении законопроект по увеличению квоты украинского языка аудиовизуальных средств массовой информации. "За" проголосовали 244 народных депутата.

Как передает "112.Украина", законопроект предусматривает, что общеукраинские телеканалы будут транслировать не менее чем 75% передач на украинском языке в течение суток – при этом процент должен сохраняться как днем – до 18:00, так и вечером – до 22:00.

Региональные и местные телеканалы обязуются вести вещание на украинском не менее половины времени вещания.

Отдельно прописано, что обязательная доля новостей на государственном языке должна составлять не менее 75% от общей продолжительности передач днем и вечером.

Если канал транслирует фильм или передачу не на украинском языке, должны быть субтитры на украинском.

Законопроект устанавливает, что передача выполнена на государственном языке, если все реплики ведущих были на украинском языке. Репортажи с места событий и комментарии гостей могут быть на другом языке.

Единственная политсила, которая высказалась против законопроекта – "Оппозиционный блок", назвав данную инициативу "досрочной".