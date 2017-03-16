Новый Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти

Создание агломерации Петербурга и Ленобласти обсуждают 16 марта в Законодательном собрании города. Сегодня в Мариинском дворце проходит вторая научно-практическая конференция, посвященная будущему Генплану Северной столицы на 2019-2043 годы. В дискуссии участвуют представители правительств обоих субъектов Федерации и депутаты.

Создание Генплана до 2043 года разбито на три этапа: утверждение концепции документа, его разработка (будет закончена осенью 2017 года) и принятие Генплана в 2018 году.

Как напомнил в ходе своего выступления глава НИПЦ Генплана Юрий Бакей, в данный момент город и Ленобласть заняты разработкой концепции совместного градостроительного развития обеих территорий, которая будет учтена Генпланом Петербурга.

"Это – попытка урегулировать проблемы развития в приграничной зоне. Главная задача – синхронизация инженерно-транспортной инфраструктуры", – уточнил Бакей.

Он добавил, что акцент будет сделан, в первую очередь, на развитие общественного транспорта, включая железнодорожное сообщение, и в перспективе – строительство метро в местах массовой застройки Ленобласти.

Многочисленные докладчики дружно отмечали, что город и область еще в 1986 году разрабатывали совместный Генплан развития, но после 90-х годов документ оказался нерабочим. С тех пор соседи в вопросах градостроительства практически не взаимодействовали.

По словам Юрия Бакея, сегодня город и Ленобласть готовят свои предложения по развитию агломерации, которые будут переданы в НИПЦ Генплана.

"После чего мы обобщим информацию и представим сводную версию", – отметил эксперт.

Предположительно, данные будут сведены в единый документ в мае 2017 года.