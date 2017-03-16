«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку

Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей

Разбавить привычный сценарий выходных интересной экскурсией на ретропоезде предлагает компания «РЖД Тур». Настоящий паровоз середины прошлого века, великолепные интерьеры малоизвестной части Витебского вокзала, который по праву считается одним из самых красивых в Северной столице, интересная экскурсия по необычной железной дороге – детской, все это не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Начнется путешествие с осмотра великолепного Витебского вокзала, его роскошных залов и интерьеров, по которым прохаживался сам император Николай II и его свита. Опытный экскурсовод поведает множество фактов из истории, и, быть может, многие заново откроют для себя этот прекрасный вокзал, до сих пор сохранивший в себе дух навсегда ушедшей эпохи Императорской России.

А на перроне уже будет ждать паровоз – с углем, паром, оглушительным гудком, привлекающим внимание всех вокруг. И повезет он на станцию Царскосельская детской железной дороги. Это необычная станция, где все настоящее – вагоны, рельсы, пульт управления, только детское, и управляют все этим тоже дети. Интересная экскурсия придется по душе всем туристам, независимо от их возраста. А на обратном пути так весело рассматривать получившиеся фотографии и делиться впечатлениями с близкими.

«Паровозная прогулка», а именно так называется тур, – это один из самых популярных паровозных туров в Санкт-Петербурге, который стал уже традиционным. Такие необычные путешествия в России организует только компания «РЖД Тур».

Ретропоезд готов увезти вас в увлекательное путешествие с Витебского вокзала 26 марта, 16 и 30 апреля, в период майских праздников 7 мая, а также 28. Для организованных групп возможно назначение дополнительных дат. В стоимость уже входит экскурсионная программа, поездка на ретропоезде, входные билеты в туристические объекты по программе и угощение чаем в пути.