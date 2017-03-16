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16.03.2017 13:03
24 Комментариев

В Кронштадт придет крупнейший в мире подводный ракетоносец

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» станет участником военно-морского парада ко Дню ВМФ в Кронштадте, сообщает 16 марта официальное издание ВМФ РФ «Морской Сборник».

Как стало известно «Фонтанке», помимо «Дмитрия Донского», являющегося крупнейшей атомной подводной лодкой в мире, в морском параде, который пройдет на рейде Кронштадта 30 июля, примут участие 36 боевых кораблей со всех четырех флотов России. Среди них – крупнейшие корабли ВМФ РФ:  тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Кроме того, в параде примут участие крупнейшие российские парусники «Седов», «Мир» и «Крузенштерн».

Для участия в параде боевым кораблям предстоит выполнить межфлотские переходы в Кронштадт из Владивостока, Североморска и Севастополя через Балтийскую проливную зону. Собеседник «Фонтанки» в главном штабе ВМФ отметил, что, в соответствии с международным законодательством, России нет необходимости дополнительно согласовывать заход своих атомных ракетоносцев на Балтику с соседями по региону.

«Корабли и подводные лодки при проходе Балтийской зоны будут идти в походном ордере строго в международных водах», – сказал офицер и выразил уверенность в том, что «наши балтийские партнеры отнесутся с пониманием к проведению в регионе праздничных мероприятий ко Дню ВМФ России».

Планируется, что корабли, прибывающие на праздник в Кронштадт, будут встречать артиллерийским салютом с фортов, где временно развернут артиллерийские расчеты береговых войск Балтийского флота.

Собеседник «Фонтанки» затруднился прокомментировать причины проведения в этом году крупнейшего в истории государства военно-морского парада в некруглую дату (311 лет со дня основания флота. – Прим. ред.), отметив, что «решение о проведении парада принималось руководством страны».

14 февраля о проведении грандиозного военно-морского парада в Кронштадте на заседании городского правительства сообщал глава администрации района Олег Довганюк. По словам чиновника, участниками парада станут более 30 надводных кораблей, включая атомные подводные лодки и крейсер «Петр Великий», а также 40 единиц авиации и свыше 4000 военнослужащих четырех флотов.

Справка:

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» - крупнейшая атомная подводная лодка в мире длиной около 200 метров и водоизмещением 50 тысяч тонн. В 2002 году крейсер модернизирован для использования ракетного комплекс «Булава».


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комментарии пользователей (24)
виктор л
16 марта 2017 г. 14:35
куку: прогулка в сирию КУЗИ гражданам РФ обошлась в 10 лярдов рупиёв. А таперича исчо и ремонтировать его надо после славных побед
виктор л
16 марта 2017 г. 14:33
sextan:
Ну да, на 4 дня судоходство остановят.
А выходить — кормой вперёд ?
виктор л
16 марта 2017 г. 14:30
sextan: НУ не врите — всего 9,09 футов :-)))
виктор л
16 марта 2017 г. 14:28
sextan: Я только что для интересу лоцию видел с глубинами БКР. А так — громадина, с такими формами и запасом под килем ? А ежли ветер не в ту сторону подует ? Ежли не ошибаюсь то с таким запасом ГГ и шириной канала ни Диме ни Петрухе НИЗЗЗЯ ходить самостоятельно, хотя как вариант на баке поставить матросика с вешкой и двигаться на веслах :-)))
sextan
16 марта 2017 г. 14:19
Верхняя Вольта с ракетами.
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