В Кронштадт придет крупнейший в мире подводный ракетоносец

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» станет участником военно-морского парада ко Дню ВМФ в Кронштадте, сообщает 16 марта официальное издание ВМФ РФ «Морской Сборник».

Как стало известно «Фонтанке», помимо «Дмитрия Донского», являющегося крупнейшей атомной подводной лодкой в мире, в морском параде, который пройдет на рейде Кронштадта 30 июля, примут участие 36 боевых кораблей со всех четырех флотов России. Среди них – крупнейшие корабли ВМФ РФ: тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Кроме того, в параде примут участие крупнейшие российские парусники «Седов», «Мир» и «Крузенштерн».

Для участия в параде боевым кораблям предстоит выполнить межфлотские переходы в Кронштадт из Владивостока, Североморска и Севастополя через Балтийскую проливную зону. Собеседник «Фонтанки» в главном штабе ВМФ отметил, что, в соответствии с международным законодательством, России нет необходимости дополнительно согласовывать заход своих атомных ракетоносцев на Балтику с соседями по региону.

«Корабли и подводные лодки при проходе Балтийской зоны будут идти в походном ордере строго в международных водах», – сказал офицер и выразил уверенность в том, что «наши балтийские партнеры отнесутся с пониманием к проведению в регионе праздничных мероприятий ко Дню ВМФ России».

Планируется, что корабли, прибывающие на праздник в Кронштадт, будут встречать артиллерийским салютом с фортов, где временно развернут артиллерийские расчеты береговых войск Балтийского флота.

Собеседник «Фонтанки» затруднился прокомментировать причины проведения в этом году крупнейшего в истории государства военно-морского парада в некруглую дату (311 лет со дня основания флота. – Прим. ред.), отметив, что «решение о проведении парада принималось руководством страны».

14 февраля о проведении грандиозного военно-морского парада в Кронштадте на заседании городского правительства сообщал глава администрации района Олег Довганюк. По словам чиновника, участниками парада станут более 30 надводных кораблей, включая атомные подводные лодки и крейсер «Петр Великий», а также 40 единиц авиации и свыше 4000 военнослужащих четырех флотов.