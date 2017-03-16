Фабио Мастранджело: Королева Великобритании вряд ли узнает о существовании депутата Ковалева

Я очень удивился, узнав об обращении депутата Ковалева к самой королеве Великобритании по поводу передачи бывшего здания англиканской церкви в оперативное управление Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл». Депутат Ковалев мог бы обратиться в наш театр, который находится в том же городе, который Ковалев защищает, прежде чем обращаться к самой королеве Великобритании.

Депутат, который входит в комиссию по образованию, культуре и науке, мог бы иногда посещать театры и знакомиться с репертуаром, в частности, театр «Мюзик-Холл», где я работаю уже почти три года художественным руководителем и главным дирижером. Никакого «кафешантана», о котором грезит депутат Ковалев, у нас нет. Мы развиваемся как полноценный музыкальный театр, и наш репертуар состоит из музыкальных спектаклей и концертов. В театре создан симфонический оркестр «Северная Симфония». Оркестр, которым я руковожу, имеет большой репертуар и исполняет произведения мировой музыкальной классики на высочайшем уровне.

Например, вчера у нас был прекрасный концерт, в котором прозвучали редкие произведения итальянской классики – концерт для фортепиано с оркестром Мартуччи и «Фонтаны Рима» Респиги. А в феврале состоялся концерт «Музыкальное путешествие с Фабио Мастранджело. Великобритания», в котором прозвучали редко исполняемые произведения Элгара и Бриттена. Концерт имел огромный успех; его посетил генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге, или как официально звучит его должность – Генеральный Консул Ее Величества господин Кит Аллан.

Вопрос передачи здания церкви, безусловно, обсуждался директором театра «Мюзик-Холл» Юлией Стрижак и мною с генеральным консулом Великобритании, а также с представителями англиканской общины. Я не знаю, какие люди обращались к депутату Ковалеву, но мы поделились своими творческими планами с Джереми Кертисом и Марией Карякиной, которые представляют англиканскую общину в Санкт-Петербурге. Все наши собеседники выразили глубокое удовлетворение, что в церковном зале вместо склада старой мебели и списанных музыкальных инструментов вскоре откроется концертный зал, в котором смогут выступать симфонический оркестр и хор театра «Мюзик-Холл», а также лучшие музыкальные коллективы города.

Разумеется, я не хуже депутата Ковалева представляю, какую историческую ценность представляет здание бывшей Англиканской церкви, и понимаю, какие произведения могут быть исполнены в этих стенах. Мы также договорились с представителями общины, что в здании церкви будут периодически проводиться службы.

Нашу проблему мы знаем – это старое название театра, оно звучит несколько легкомысленно и не соответствует концепции развития театра на современном этапе. Мы обсуждали и с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко и с представителями комитета по культуре Санкт-Петербурга изменение исторического названия театра. В настоящее время от "Мюзик-Холла" времен Ильи Рахлина не осталось ничего – ни одного спектакля, ни одного наименования в репертуаре. В самом театре поменялась творческая атмосфера. Однако поскольку мы пришли в театр, где не было буквально ничего – отсутствовал репертуар, труппа, государственное задание было не выполнено, оставлены огромные долги, то было принято решение временно сохранить бывшее название театра, чтобы не потерять публику, а вернуться к вопросу переименования театра после реконструкции, когда состоится полный ребрендинг известного культурного института.

Я также хотел бы отметить, что мне представляется странным, что депутат Ковалев занимает такую противоречивую позицию по отношению к историческим памятникам в городе: что касается возвращения Исаакиевского собора Русской православной церкви, то депутат Ковалев выступает против передачи собора и настаивает на сохранении статуса музея. Когда же вопрос касается здания Англиканской церкви, то Ковалев высказывается против открытия нового культурного пространства – концертного зала на Английской набережной и выступает за передачу здания малочисленной англиканской общине, которая не имеет планов по возвращению его в лоно англиканской церкви и не имеет средств на реконструкцию здания, которая крайне необходима.

Возможно, депутат Ковалев мнит себя англосаксом или он протестант, мне об этом ничего не известно.

В любом случае, как бы он ни старался привлечь к себе внимание великих мира сего этим письмом, его Величество Королева Великобритании вряд ли узнает о его существовании.

Фабио Мастранджело, арт-директор "Мюзик-Холла"