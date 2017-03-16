Меркель прилетит к Путину 2 мая

Премьер Баварии Хорст Зеехофер 16 марта сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 2 мая в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил прессе о согласованной дате визита канцлера в Москву. При этом Ушаков не стал уточнять сроки, отметив, что такие объявления делаются обеими сторонами одновременно.

9 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами МИД и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Путин также отметил, что страны должны идти по пути нормализации отношений. Они заметно охладели в середине 2014 года, после вхождения Крыма в состав РФ и начала военных действий в Донбассе.