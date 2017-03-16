Еще
14:36 16.03.2017
Новость часа
13:12
Новый Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти
Пришлите свою новость!
14:34
С завода Hyundai украли сейф с наличностью и 13 тысяч талонов в столовую
14:30
Подростка вытащили из Невы у Благовещенского моста
14:18
Дельфин представил новый анимационный клип «Помни»
14:18
Буров передал суду свое несогласие с передачей Исаакиевского собора церкви
14:16
Шохин рассказал о реакции Путина на вопрос о смене кабмина
14:10
Пять тысяч петербуржцев остались без света
14:06
Елизавета II одобрила законопроект о запуске Brexit
14:04
Взятки гладки: В МВД отчитались об увеличении среднего размера взятки
14:00
В петербургском бизнес-центре нашли спрятанное оружие
13:55
Захарченко отказался торговать с Украиной
13:51
Чрезвычайное положение в энергетике Украины продлено на месяц
13:34
У неработающего светофора на Казакова опрокинулся грузовик
13:30
Премьер-министр Баварии встретится с Путиным
13:19
В Песочном «Ауди» сбила полицейского, но уехала недалеко
13:16
Парламент Украины обязал телевизионщиков размовлять на три четверти
13:12
Новый Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти
13:03
В Кронштадт придет крупнейший в мире подводный ракетоносец
12:59
Финские дорожники не успели посыпать дорогу перед аварией с туравтобусом
12:53
В Песочном под защиту попал еще один деревянный дом
12:48
Меркель прилетит к Путину 2 мая
12:35
Петербуржцы стали чемпионами России по бочча лиц с ПОДА
12:29
Выбросить мусор правильно могут только 6 процентов петербуржцев
12:22
Названа предварительная причина ДТП с туравтобусом, перевозившим сотрудников Водоканала
12:15
ВТБ заявил о планах ухода с Украины
12:05
Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»
12:01
Двух пострадавших в аварии под Выборгом вертолетами эвакуируют в НИИ Джанелидзе
11:49
Петербуржец нашел в «Одноклассниках» уголовное дело
11:46
Евросоюз потребовал от Киева объяснить решение о блокаде Донбасса
11:30
В больницу Раухфуса попал 16-летний, выпавший из окна
11:19
Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою
11:08
Петербургского бизнесмена сняли с авиарейса из-за патронов в ручной клади
10:57
Фонтанировавшую трубу на Васильевском починили
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
10:43
В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
10:37
Три марки сгущенки из петербургских магазинов признали подделкой
10:31
Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга
10:24
"Квадрат": В Петербурге приговорили к сносу еще пять самостроев
10:18
Финских военных отправят в Ливан, Ирак и на Средиземноморье
10:12
У КПП «Брусничное» разбился туристический автобус: 3 погибли, 26 пострадали
10:09
В сумке пассажира Пулково нашли два десятка живых лягушек
09:55
ФСБ и РАР нашли на Звенигородской цех разлива паленого алкоголя с реальными марками
09:47
В МВД рассказали о скромности арестованного полковника Захарченко
09:39
Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой
09:31
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
09:27
Министру финансов Германии доставили посылку-бомбу
09:17
Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру
09:09
«Опель» на Фонтанке сбил забор
09:01
В МВД подсчитали средний размер взятки в России
08:53
На станции «Проспект Просвещения» умер мужчина
08:45
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
08:37
СМИ сообщают об уголовном деле против руководства «Трансаэро»
08:29
После повышения ставок ФРС США цены на нефть пошли в рост
08:21
Постпред США при ООН призвала никогда не доверять России
08:13
СМИ: Разведывательный корабль РФ заметили у берегов США
08:05
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на «Нарве»
02:50
Новый триллер Шьямалана - в прокате
02:36
Новая версия “Красавицы и чудовища” выходит на экраны
02:18
Пьесы из реальной жизни сыграют на сцене «Балтийского дома»
02:05
Майкл Фассбендер провернет “Аферу по-английски”
01:48
Zdob Si Zdub отпразднуют в Петербурге «Мэрцишор»
01:15
На “Лендоке” покажут якутскую мелодраму
00:50
В Испании по делу о мошенничестве задержан петербургский бизнесмен
00:34
Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину в Донбассе
00:10
В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»
15/03
Средний размер взятки в России за год вырос на 75 процентов
15/03
ФРС США обещает продолжить повышать ставку
15/03
Мировые цены на нефть растут
15/03
Польша не собирается переходить на евро в ближайшие 10 лет
15/03
Рабочему на ЛАЭС оторвало часть ноги
15/03
Храм на Коллонтай посетил налётчик в маске
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
16.03.2017 12:48

Меркель прилетит к Путину 2 мая

Премьер Баварии Хорст Зеехофер 16 марта сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 2 мая в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил прессе о согласованной дате визита канцлера в Москву. При этом Ушаков не стал уточнять сроки, отметив, что такие объявления делаются обеими сторонами одновременно.

9 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами МИД и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут с визитом Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Путин также отметил, что страны должны идти по пути нормализации отношений. Они заметно охладели в середине 2014 года, после вхождения Крыма в состав РФ и начала военных действий в Донбассе.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35

МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13

Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B

В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55

Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах

С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Шохин рассказал о реакции Путина на вопрос о смене кабмина
Премьер-министр Баварии встретится с Путиным
Меркель прилетит к Путину 2 мая
Кому нужен закон Макарова
Кремль: Дата визита Меркель в Россию согласована
В ЗакСе утвердили возможность повышения платы за детские сады
В ЗакСе депутату Резнику не дали молчать в знак протеста
Подарок к Пасхе для патриарха
Оппозиция подала новые документы на референдум о судьбе Исаакия
Вбросил из благих побуждений
Кому нужен закон Макарова
Подарок к Пасхе для патриарха
Вбросил из благих побуждений
Крымская сауна особого назначения
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Украина и Донбасс блокировали друг друга
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Игрок, адвокат и каратист рвутся в омбудсмены
Зачем Полтавченко опять отправляют в отставку
Скажи, где твой Парнас, и я скажу, кто ты
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»

Георгий Поляков/Интерпресс

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

Новости компаний
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»
Tele2
28.02.2017 18:13
Tele2 увеличила число бизнес-клиентов и выручку в B2B
В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
21.02.2017 15:40
МРСК Северо-Запада продает просроченную дебиторскую задолженность объемом 2,25 млрд рублей
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») выставляет на продажу просроченную дебиторскую задолженность предприятий-банкротов за оказанные услуги по договорам передачи электроэнергии и по договорам энергоснабжения на общую сумму 2,25 млрд рублей.
КЕЙ
16.02.2017 09:00
КЕЙ подготовил ТОП-5 подарков к 23 февраля
На пороге День Защитника Отечества! И, вероятно, читательницы «Фонтанки» уже задумались о том, что подарить своим мужчинам. Чтобы не тратить время на размышление и мучительные догадки, предлагаем обратить внимание на лист небанальных подарков
«Петербургская Недвижимость»
14.02.2017 10:28
Состоялась презентация «Квартира с первым взносом ноль рублей»
Как купить квартиру, не имея на руках собственных средств, в субботу 10 февраля, рассказали специалисты «Петербургской Недвижимости» на презентации «Квартира с первым взносом ноль рублей», которая состоялась главном офисе компании на Московском пр. 212
«Дом у Елагина острова»
10.02.2017 13:59
Паркинг в «Доме у Елагина острова» будет оснащен системой Parklift
«Северный город» вывел в продажу парковочные места в «Доме у Елагина острова», который строится в Приморском районе (Липовая аллея, 15). Подземный паркинг в этом доме оснащается системой Parklift, которая позволяет размещать автомобили на двух уровнях один над другим.
Фото предоставлено компанией «МРСК Северо-Запада»
02.02.2017 16:01
Мэр Вологды поблагодарил МРСК Северо-Запада за помощь на частной подстанции «Ява»
В Вологде состоялось награждение персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») за проведенные ремонтно-восстановительные работы на частной ПС «Ява».
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.