Финны не посыпали - россияне перевернулись

Еще
14:36 16.03.2017
Новость часа
13:12
Новый Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти
Пришлите свою новость!
14:34
С завода Hyundai украли сейф с наличностью и 13 тысяч талонов в столовую
14:30
Подростка вытащили из Невы у Благовещенского моста
14:18
Дельфин представил новый анимационный клип «Помни»
14:18
Буров передал суду свое несогласие с передачей Исаакиевского собора церкви
14:16
Шохин рассказал о реакции Путина на вопрос о смене кабмина
14:10
Пять тысяч петербуржцев остались без света
14:06
Елизавета II одобрила законопроект о запуске Brexit
14:04
Взятки гладки: В МВД отчитались об увеличении среднего размера взятки
14:00
В петербургском бизнес-центре нашли спрятанное оружие
13:55
Захарченко отказался торговать с Украиной
13:51
Чрезвычайное положение в энергетике Украины продлено на месяц
13:34
У неработающего светофора на Казакова опрокинулся грузовик
13:30
Премьер-министр Баварии встретится с Путиным
13:19
В Песочном «Ауди» сбила полицейского, но уехала недалеко
13:16
Парламент Украины обязал телевизионщиков размовлять на три четверти
13:12
Новый Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти
13:03
В Кронштадт придет крупнейший в мире подводный ракетоносец
12:59
Финские дорожники не успели посыпать дорогу перед аварией с туравтобусом
12:53
В Песочном под защиту попал еще один деревянный дом
12:48
Меркель прилетит к Путину 2 мая
12:35
Петербуржцы стали чемпионами России по бочча лиц с ПОДА
12:29
Выбросить мусор правильно могут только 6 процентов петербуржцев
12:22
Названа предварительная причина ДТП с туравтобусом, перевозившим сотрудников Водоканала
12:15
ВТБ заявил о планах ухода с Украины
12:05
Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»
12:01
Двух пострадавших в аварии под Выборгом вертолетами эвакуируют в НИИ Джанелидзе
11:49
Петербуржец нашел в «Одноклассниках» уголовное дело
11:46
Евросоюз потребовал от Киева объяснить решение о блокаде Донбасса
11:30
В больницу Раухфуса попал 16-летний, выпавший из окна
11:19
Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою
11:08
Петербургского бизнесмена сняли с авиарейса из-за патронов в ручной клади
10:57
Фонтанировавшую трубу на Васильевском починили
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
10:43
В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
10:37
Три марки сгущенки из петербургских магазинов признали подделкой
10:31
Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга
10:24
"Квадрат": В Петербурге приговорили к сносу еще пять самостроев
10:18
Финских военных отправят в Ливан, Ирак и на Средиземноморье
10:12
У КПП «Брусничное» разбился туристический автобус: 3 погибли, 26 пострадали
10:09
В сумке пассажира Пулково нашли два десятка живых лягушек
09:55
ФСБ и РАР нашли на Звенигородской цех разлива паленого алкоголя с реальными марками
09:47
В МВД рассказали о скромности арестованного полковника Захарченко
09:39
Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой
09:31
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
09:27
Министру финансов Германии доставили посылку-бомбу
09:17
Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру
09:09
«Опель» на Фонтанке сбил забор
09:01
В МВД подсчитали средний размер взятки в России
08:53
На станции «Проспект Просвещения» умер мужчина
08:45
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
08:37
СМИ сообщают об уголовном деле против руководства «Трансаэро»
08:29
После повышения ставок ФРС США цены на нефть пошли в рост
08:21
Постпред США при ООН призвала никогда не доверять России
08:13
СМИ: Разведывательный корабль РФ заметили у берегов США
08:05
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на «Нарве»
02:50
Новый триллер Шьямалана - в прокате
02:36
Новая версия “Красавицы и чудовища” выходит на экраны
02:18
Пьесы из реальной жизни сыграют на сцене «Балтийского дома»
02:05
Майкл Фассбендер провернет “Аферу по-английски”
01:48
Zdob Si Zdub отпразднуют в Петербурге «Мэрцишор»
01:15
На “Лендоке” покажут якутскую мелодраму
00:50
В Испании по делу о мошенничестве задержан петербургский бизнесмен
00:34
Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину в Донбассе
00:10
В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»
15/03
Средний размер взятки в России за год вырос на 75 процентов
15/03
ФРС США обещает продолжить повышать ставку
15/03
Мировые цены на нефть растут
15/03
Польша не собирается переходить на евро в ближайшие 10 лет
15/03
Рабочему на ЛАЭС оторвало часть ноги
15/03
Храм на Коллонтай посетил налётчик в маске
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
16.03.2017 14:02
1 Комментариев

Финны не посыпали - россияне перевернулись

Туристический автобус "Ютонг" перевернулся на подъезде к границе с Финляндией: трое погибли, более 20 пострадали. Обслуживанием участка занимаются финны, и это не первая авария из-за плохой уборки дороги.
Финны не посыпали - россияне перевернулись
фото с сайта Ivyborg.ru

Тридцать человек не доехали до Лаппеенранты утром в четверг, 16 марта. Автобус с сотрудниками ГУП «Водоканал» и их родственниками занесло на покрытом льдом участке автодороги Выборг — Брусничное.

Десятилетиями два десятка километров до КПП «Брусничное» обслуживает Финляндия. И уже второй раз за три года там в условиях гололеда гибнут люди. Финны оправдываются – специалисты как раз ехали посыпать дорогу песком.

Об аварии в 12 километрах от КПП стало известно около 10 утра. К 9.30 на 16 километр дороги Выборг – Брусничное подъехал «Ютонг» с 29 пассажирами, которые из Петербурга поехали на экскурсию и за покупками в Лаппеенранту. Водитель, как следует из первоначальной информации дорожной полиции, ехал с разрешенной скоростью, но не справился с управлением, на некрутом повороте вылетел на встречку и опрокинулся в кювет. Обочина была пологая и окружена ельником. В ГИБДД отмечают, что деревья отчасти смягчили удар. Тем не менее три пассажира погибли, еще 20 получили травмы и ушибы. Детей среди них нет.

Пострадавших прибывшими на место оперативно каретами скорой увезли в ЦРБ города Выборга. Большая часть пациентов находится в тяжелом или среднем состоянии. Сейчас, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС, решается вопрос о транспортировке трех особо тяжелых вертолетами К-32 и МИ-8 в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Бортами в областную больницу уже доставили четырех психологов МЧС. Автобус «Ютонг» перевозил сотрудников профсоюза ГУП «Водоканал» и их родственников. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в больницу направлены сотрудники ГУПа и бригада санитарной части Водоканала.

Сам автобус производства 2014 года, и до сих пор у проверяющих не было претензий к его техническому состоянию. Водитель — 56-летний житель Петербурга, получил права еще в 1978 году. В 2016 году он трижды привлекался к административной ответственности, но среди нарушений нет ни превышения скорости, ни нахождения за рулем в пьяном состоянии.

Автобус оформлен на 22-летнего жителя Петербурга. Молодой человек ничем особенно не привлекателен. Живет в квартире многоэтажки в Красносельском районе с родителями и старшим братом. «Ютонг» официально находится в аренде у компании-перевозчика ООО «Восход АВС Авто». Компания на рынке находится с 2013 года, и до этого ни в каких авариях замечена не было. Ее генеральный директор после того, как в СМИ стали появляться подробности аварии, на связь с журналистами не идет, отмечая, что пока к комментариям не готов.

Саму поездку для Водоканала организовывала компания «Европа Тур». Турфирма, как указано на сайте, работает в Петербурге с середины 90-х годов. Она возит туристов в Европу и Китай. По телефонам, указанным на странице «Европы», сегодня никто не отвечает уже не один час.

Финны арендуют 19,6 километра из 34 километров российской части Сайменского канала до 2063 года за 1,22 миллиона евро, а также «по 0,18 евро за каждую единицу валовой вместимости судов, превышающую 1,5 миллиона единиц суммарной валовой вместимости за навигацию». Договор был подписан в 2011 году при Дмитрии Медведеве. А до этого этот участок соседям предоставлял Советский Союз с середины 60-х.

Этот участок дороги из-за частых аварий называют «трассой смерти»: идеальный асфальт вкупе с изгибами трассы оказывается опасным при малейшем гололеде. На этом же, 16-м, километре в феврале 2014 года направлявшийся в Финляндию микроавтобус «Фольксваген» с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом. Десять человек, включая водителя, погибли на месте. Формально виноват водитель, фактически — гололед. При этом финны уверяли, что накануне аварии посыпали дорогу реагентом, а с утра перед аварией не успели.

Абсолютно зеркальная история происходит и три года спустя. Как рассказал "Фонтанке.fi" руководитель отдела транспорта регионального центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Южной Финляндии ELY-keskus Юрки Кархула, их подрядчик ежедневно проверяет состояние дороги и по результатам наблюдения назначает при необходимости объём работ. Так, сегодня утром в 7:45 по финскому времени (8:45 мск) на дороге был зафиксирован гололёд, после чего была вызвана специальная техника. Машина с песком выехала в 8:10 (то есть в 9:10 мск), когда авария на 16-м километре уже произошла. По словам Кархулы, в момент аварии дорога не была посыпана песком.

Финская сторона уже давно называет арендованный ими участок технической дорогой, и говорит о том, что он не предназначен для приграничного трафика. Тем не менее в 2014 году финны подлатали дорогу, выделив на это 2 миллиона евро на утолщение дорожного покрытия, а также усилили слабые места.

Весной 2016 года, откликнувшись на жалобы ГИБДД Петербурга и области, а также местных властей, международный фонд «Северного измерения», который занимается разработкой направлений совместной (ЕС, Россия, Финляндия) проектной работы в Cеверо-Западном регионе РФ, выделил на первоначальный этап подготовки проекта новой дороги 200 тысяч евро. Технико-экономическое обоснование для новой дороги Выборг – Брусничное было подготовлено ещё в 1990-х годах. Тогда же был сделан предварительный выбор участка для новой трассы, но на этом всё остановилось. Сейчас возможный маршрут есть в схеме территориального планирования Ленобласти. Однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Возможно, второе ДТП с жертвами, как это водится в России, станет волшебным пинком для реконструкции.

Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (1)
alexpv
16 марта 2017 г. 14:34
А тупо не гнать по гололеду не пробовали русские водители?
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Материалы рубрики
Новости
Статьи
С завода Hyundai украли сейф с наличностью и 13 тысяч талонов в столовую
Подростка вытащили из Невы у Благовещенского моста
Пять тысяч петербуржцев остались без света
В петербургском бизнес-центре нашли спрятанное оружие
Захарченко отказался торговать с Украиной
Чрезвычайное положение в энергетике Украины продлено на месяц
У неработающего светофора на Казакова опрокинулся грузовик
В Песочном «Ауди» сбила полицейского, но уехала недалеко
Финские дорожники не успели посыпать дорогу перед аварией с туравтобусом
Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»
Финны не посыпали - россияне перевернулись
Взять и задержать именем Бастрыкина
Сбитых в Купчино не подбирают
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Подводный кабель протянули по воздуху
Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник
Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»

Георгий Поляков/Интерпресс

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.