Финны не посыпали - россияне перевернулись

Туристический автобус "Ютонг" перевернулся на подъезде к границе с Финляндией: трое погибли, более 20 пострадали. Обслуживанием участка занимаются финны, и это не первая авария из-за плохой уборки дороги.

Тридцать человек не доехали до Лаппеенранты утром в четверг, 16 марта. Автобус с сотрудниками ГУП «Водоканал» и их родственниками занесло на покрытом льдом участке автодороги Выборг — Брусничное.

Десятилетиями два десятка километров до КПП «Брусничное» обслуживает Финляндия. И уже второй раз за три года там в условиях гололеда гибнут люди. Финны оправдываются – специалисты как раз ехали посыпать дорогу песком.

Об аварии в 12 километрах от КПП стало известно около 10 утра. К 9.30 на 16 километр дороги Выборг – Брусничное подъехал «Ютонг» с 29 пассажирами, которые из Петербурга поехали на экскурсию и за покупками в Лаппеенранту. Водитель, как следует из первоначальной информации дорожной полиции, ехал с разрешенной скоростью, но не справился с управлением, на некрутом повороте вылетел на встречку и опрокинулся в кювет. Обочина была пологая и окружена ельником. В ГИБДД отмечают, что деревья отчасти смягчили удар. Тем не менее три пассажира погибли, еще 20 получили травмы и ушибы. Детей среди них нет.

Пострадавших прибывшими на место оперативно каретами скорой увезли в ЦРБ города Выборга. Большая часть пациентов находится в тяжелом или среднем состоянии. Сейчас, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС, решается вопрос о транспортировке трех особо тяжелых вертолетами К-32 и МИ-8 в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Бортами в областную больницу уже доставили четырех психологов МЧС. Автобус «Ютонг» перевозил сотрудников профсоюза ГУП «Водоканал» и их родственников. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в больницу направлены сотрудники ГУПа и бригада санитарной части Водоканала.

Сам автобус производства 2014 года, и до сих пор у проверяющих не было претензий к его техническому состоянию. Водитель — 56-летний житель Петербурга, получил права еще в 1978 году. В 2016 году он трижды привлекался к административной ответственности, но среди нарушений нет ни превышения скорости, ни нахождения за рулем в пьяном состоянии.

Автобус оформлен на 22-летнего жителя Петербурга. Молодой человек ничем особенно не привлекателен. Живет в квартире многоэтажки в Красносельском районе с родителями и старшим братом. «Ютонг» официально находится в аренде у компании-перевозчика ООО «Восход АВС Авто». Компания на рынке находится с 2013 года, и до этого ни в каких авариях замечена не было. Ее генеральный директор после того, как в СМИ стали появляться подробности аварии, на связь с журналистами не идет, отмечая, что пока к комментариям не готов.

Саму поездку для Водоканала организовывала компания «Европа Тур». Турфирма, как указано на сайте, работает в Петербурге с середины 90-х годов. Она возит туристов в Европу и Китай. По телефонам, указанным на странице «Европы», сегодня никто не отвечает уже не один час.

Финны арендуют 19,6 километра из 34 километров российской части Сайменского канала до 2063 года за 1,22 миллиона евро, а также «по 0,18 евро за каждую единицу валовой вместимости судов, превышающую 1,5 миллиона единиц суммарной валовой вместимости за навигацию». Договор был подписан в 2011 году при Дмитрии Медведеве. А до этого этот участок соседям предоставлял Советский Союз с середины 60-х.

Этот участок дороги из-за частых аварий называют «трассой смерти»: идеальный асфальт вкупе с изгибами трассы оказывается опасным при малейшем гололеде. На этом же, 16-м, километре в феврале 2014 года направлявшийся в Финляндию микроавтобус «Фольксваген» с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом. Десять человек, включая водителя, погибли на месте. Формально виноват водитель, фактически — гололед. При этом финны уверяли, что накануне аварии посыпали дорогу реагентом, а с утра перед аварией не успели.

Абсолютно зеркальная история происходит и три года спустя. Как рассказал "Фонтанке.fi" руководитель отдела транспорта регионального центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Южной Финляндии ELY-keskus Юрки Кархула, их подрядчик ежедневно проверяет состояние дороги и по результатам наблюдения назначает при необходимости объём работ. Так, сегодня утром в 7:45 по финскому времени (8:45 мск) на дороге был зафиксирован гололёд, после чего была вызвана специальная техника. Машина с песком выехала в 8:10 (то есть в 9:10 мск), когда авария на 16-м километре уже произошла. По словам Кархулы, в момент аварии дорога не была посыпана песком.

Финская сторона уже давно называет арендованный ими участок технической дорогой, и говорит о том, что он не предназначен для приграничного трафика. Тем не менее в 2014 году финны подлатали дорогу, выделив на это 2 миллиона евро на утолщение дорожного покрытия, а также усилили слабые места.

Весной 2016 года, откликнувшись на жалобы ГИБДД Петербурга и области, а также местных властей, международный фонд «Северного измерения», который занимается разработкой направлений совместной (ЕС, Россия, Финляндия) проектной работы в Cеверо-Западном регионе РФ, выделил на первоначальный этап подготовки проекта новой дороги 200 тысяч евро. Технико-экономическое обоснование для новой дороги Выборг – Брусничное было подготовлено ещё в 1990-х годах. Тогда же был сделан предварительный выбор участка для новой трассы, но на этом всё остановилось. Сейчас возможный маршрут есть в схеме территориального планирования Ленобласти. Однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Возможно, второе ДТП с жертвами, как это водится в России, станет волшебным пинком для реконструкции.

Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»