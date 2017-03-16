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16.03.2017 12:35
8 Комментариев

Кому нужен закон Макарова

Фамилии людей, которых депутат Думы Андрей Макаров предлагает освободить от уплаты налогов в России, известны. “Фонтанка” посмотрела, кто должен радоваться новому закону.
Кому нужен закон Макарова
Валентина Свистунова/Интерпресс

Депутат Андрей Макаров считает, что попавших под санкции российских граждан нужно освободить от уплаты налогов в России, если они вынуждены жить на Родине не по своей воле. Пересчитав соотечественников, которых не пускают в США и Европу, «Фонтанка» увидела, что больше всего радоваться налоговой новации должны беглые украинцы.

Что именно предложил председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, до сих пор известно только в пересказе – на официальном парламентском сайте внесённый им законопроект отсутствует. РБК 13 марта сообщило, что поправки в Налоговый кодекс были рассмотрены на заседании профильного комитета и получили одобрение. 

Их суть: физическое лицо, попавшее под персональные санкции иностранных государств, освобождается от уплаты налогов в России, даже если оно является налоговым резидентом России, при условии, что это лицо в тот же налоговый период являлось налоговым резидентом другого государства. Перечень государств, чьи санкции позволяют избежать налогообложения в России, предложено уточнить правительству. Действие новой нормы предполагается распространить и на налоговый период 2014-2016 годов.

День спустя Андрей Макаров, давая комментарий ТАСС, разъяснил, что новая норма «чисто техническая», и призвана помочь избежать двойного налогообложения. Это касается тех, кто имеет бизнес за рубежом и по иностранному законодательству является налоговым агентом той страны, где зарегистрирована компания. Попав под санкции, бизнесмен вынужден жить в России, а тот, кто в течение года проводит более 183 дней на родине, становится российским налоговым резидентом и обязан платить налоги в российскую казну : «Люди, попавшие под санкции, не могут жить там, они живут здесь. По нашему законодательству они наши резиденты. В случае, если у них есть компании, их резидентом может признавать та страна, где находится эта компания».

«Фонтанка» посчитала, кто конкретно попал под персональные санкции и должен быть избавлен от излишнего и несправедливого, по мнению депутата Макарова, налогообложения. Список этих лиц ограничен. Его можно посмотреть в документах ЕС и США, принятых в 2014-2016 годах в связи с событиями на Украине и в Крыму. Совет ЕС за этот период принял 11 решений в отношении 169 лиц, США приняли 12 правовых актов по 130 персоналиям. Списки ЕС и США пересекаются, но не совпадают: под санкции сразу двух сторон попали 78 человек. 

Всего под санкции ЕС или США, или и те и другие попало около 220 человек. Из них граждан России – около 150 человек, точнее сказать сложно, так как некоторое количество украинских граждан, внесенных в списки, получило гражданство России (самый известный пример – экс-президент Виктор Янукович), а гражданство некоторых деятелей Донецкой и Луганской народных республик, внесённых в списки, неизвестно. Граждан Украины (включая представителей ДНР и ЛНР, которые себя таковыми, скорее всего, не считают) – около 70 человек. Граждан стран ЕС – меньше десятка (в санкционном списке США).

Персональные санкции в отношении граждан России со стороны США, Канады и ряда европейских стран предусмотрены, кроме того, «Списком Магнитского», но его мы рассматривать не будем – тот список включает судей и сотрудников правоохранительных органов, заведомо лишенных права получать доход от зарубежных юридических лиц.

Мы прикинули, кто может получить профит в случае принятия новации в Налоговый кодекс. Для удобства подсчета всех внесенных можно разделить на несколько категорий.

Новороссия

Самая большая часть санкционных списков – деятели Донецкой и Луганской народных республик, таковых мы насчитали почти 70 человек. От возможных поправок в налоговый кодекс они вряд ли получат выгоду: большинство из них постоянно проживают в Донбассе, и в России никаких налогов и так не платят. Граждане России. успевшие отличиться на Юго-Востоке, такие как Александр Бородай, Игорь Гиркин или Алексей Мильчаков, насколько известно, зарубежных активов не имеют, да и в любом случае, постоянно проживали в России, так что для них с введением санкций ничего не изменилось. 

Заметим. что «новороссийская» часть санкционных списков подверглась серьезной корректировке: в связи со смертью из него фактически выпали Алексей Мозговой, Павел Дремов, Валерий Болотов, Арсений Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви).

Крым

Следующая по количеству имен категория – персоны, внесенные в списки в связи с крымскими событиями, их около 40 человек. Весьма щедро в санкционные списки и ЕС, и США вносили как бывших украинских представителей власти, выступивших за воссоединение с Россией (начиная с Сергея Аксенова и Владимира Константинова), так и организаторов референдума о независимости, и вновь назначенных руководителей, чиновников и глав силовых ведомств.

Эта категория граждан России никаких выгод от налоговых послаблений получить не может – все они, насколько известно, и так более половины времени в году проживают в России, большая часть из них вовсе является государственными служащими, что исключает законные заграничные коммерческие интересы.

Парламентарии

Их много. 11 членов Совета Федерации, 30 бывших и действующих депутатов Государственной думы. В личной выгоде заподозрить нельзя: легальное владение иностранным бизнесом для народного избранника невозможно. В любом случае они просто вынуждены находиться в России более 183 дней в году, принимая участие в работе парламента. Особенно после нововведений спикера Вячеслава Володина.

Большие чиновники

В списках – несколько сотрудников правительства, Совета безопасности и администрации президента России. Это вице-премьеры Дмитрий Козак и Дмитрий Рогозин, советник президента Сергей Глазьев, помощники президента Владислав Сурков, Андрей Фурсенко, Владимир Кожин и Игорь Щеголев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, его заместитель Рашид Нургалиев, член Совбеза Борис Грызлов. Ни у кого из них в силу должностного положения зарубежных доходов быть не может.

Военные

В списках мы насчитали 15 человек военных. 10 генералов и 5 адмиралов. Без комментариев: военнослужащий в силу закона является налоговым резидентом России, вне зависимости от того, в какую часть света его забросит служба, а бизнес ему заказан.

Философы

Их трое. Это деятели из Евразийского союза молодежи Александр Дугин, Андрей Коваленко и Павел Канищев, внесенные в санкционный список США, но отсутствующие в перечне ЕС. Согласно программному документу ЕСМ, Америка для них и так враг, что должно исключать воздействие американских санкций и без всяких новых законов.

Мотоциклист

В американский список включен мотоциклист Александр Залдостанов (Хирург). Он настолько патриотичен, что вряд ли может прожить полгода вне России. Так что и ему новый закон никакой выгоды не принесет.

Пресса

Единственный представитель – генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Достаточно посмотреть любую программу Киселева, чтобы понять, что санкции его только радуют, и послаблений он не ждет. О наличии у него заграничных доходов ничего неизвестно.

Тяжеловесы бизнеса

В санкционных списках – владелец Volga Group Геннадий Тимченко, председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук и совладелец банка «Россия» Николай Шамалов, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг и его брат Аркадий Ротенберг, вице-президент Газпромбанка Роман Ротенберг, глава «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Ростеха» Игорь Чемезов, экс-глава РЖД Владимир Якунин, бизнес-партнеры Геннадия Тимченко Петр Колбин, Олег Усачев и Кай Паананен, хозяин группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин.

Политик Дмитрий Гудков, оценивая законодательную инициативу Андрея Макарова, даже назвал её «законом Тимченко»: «Честно говоря, я пока не знаю, под кого (но точно под кого-то конкретного) этот законопроект написан. Помните, был закон Ротенберга, по которому предлагалось компенсировать из бюджета попавшие под санкции активы? Его тогда на волне возмущения положили под сукно, а теперь под шумок проталкивают что-то похожее. Закон имени кого – Тимченко? Или какого-нибудь менее известного персонажа?».

Но, если содержание законопроекта соответствует тому, что говорил Андрей Макаров, на Геннадия Тимченко эта норма распространена не будет. Действительно, фамилия Тимченко есть в санкционном списке – но только в списке США. В санкционном списке ЕС фамилии гражданина ЕС Тимченко, конечно, нет, так что ничего не мешает ему, при желании, проживать в любой стране содружества в течение любого времени.

Та же самая ситуация у Владимира Якунина, Бориса и Романа Ротенбергов, Петра Колбина, Евгения Пригожина, а также ряда совладельцев проектов банка «Россия», менеджеров концерна «Калашников» и «Ижмеха», внесенных в американские списки – Европа и остальной мир, кроме США, для них открыты. 

В списках ЕС из фигур первого уровня – Аркадий Ротенберг, Константин Малофеев, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Сергей Чемезов. Но никому из них новый закон, кажется, тоже не нужен.

Аркадий Ротенберг заявил «Интерфаксу», что платит налоги в России и будет продолжать платить их в России: «Я налоговый резидент РФ и налоговым резидентом других стран становиться не собираюсь, даже если законопроект будет принят».

Юрий Ковальчук в марте 2014 года в интервью коллеге по санкциям Дмитрию Киселеву утверждал: «На самом деле у меня нет ни там, ни там [в США и ЕС] зависимости от каких бы то ни было наложенных санкций». Новых американских или европейских бизнес-проектов в 2014-2016 годах у находящегося под санкциями Ковальчука появиться не могло, так что если не сомневаться в искренности банкира – новый закон (если будет принят) на него не распространится.

Константин Малофеев – председатель совета директоров группы компаний «Царьград» и генеральный продюсер «Царьград ТВ». Периодически обращается к зрителям с речами. После их прослушивания очевидно, что Константин Малофеев просто не способен на полгода оставить Святую Русь ради презренного растленного Запада и каких-то налоговых выгод. В любом случае основанный им инвестиционный фонд Marshall Capital Partners попал под санкции США как юридическое лицо, так что новый закон – не для Малофеева.

Сергей Чемезов – глава «Ростеха», о наличии у него иностранного бизнеса ничего не известно.

Кирилл Шамалов – 198-й номер в списке Forbes 2011 года, по слухам, отошел от бизнеса. Коммерческие интересы его сыновей Юрия (глава «Газфонда») и Кирилла (вице-президент СИБУРа) – в России.

След Януковича

Остается предположить, что инициатива Андрея Макарова – исключительно в интересах украинских политиков и олигархов эпохи Виктора Януковича, вынужденных бежать из своей страны в феврале 2014 года. Их около двадцати, большинство из них вошли в первый же санкционный список ЕС от 5 марта 2014 года. Это сам президент Виктор Янукович и его сын Александр (ныне покойный), экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава СБУ Александр Якименко, другие высшие чиновники и приближенные к власти бизнесмены вроде Сергея Курченко и Сергея Клюева. Некоторые из бежавших обосновались в России и, таким образом, стали российскими налоговыми резидентами. Однако эта версия кажется слишком экзотичной. 

Интрига от законодателя

Предположение, что законопроект направлен на возможный уход от контроля государства участия резидентов в иностранных компаниях и активах в офшорах, в разговоре с «Интерфаксом» Андрей Макаров назвал «бредом». Настаивая, что единственная цель – избежать двойного налогообложения российских резидентов, имеющих активы в других странах.

На неоднократные звонки «Фонтанки» парламентарий не ответил, задать вопрос не получилось. Нас интересовало, какие недостатки Андрей Макаров видит в международных договорах Российской Федерации, уже заключенных с 83 странами мира, об избежании двойного налогообложения.

Вместо ответа достаточно было бы в установленном законом порядке опубликовать обсуждаемый документ.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (8)
KontraSaiko
16 марта 2017 г. 14:28
Я предлагаю ещё выдать титул, замок и не меньше тысячи душ. Это кто в обоих списках. Кто только в одном — без титула обойдутся, слабаки.
Pulsar-101
16 марта 2017 г. 14:26
это как же "несправедливо обиженные санкциями" обеднели прям.... ужас. макаров — умница, заботится о них. на пенсионеров — наплевал, на учителей — наплевал.. а об этих — заботится.
муматор
16 марта 2017 г. 14:13
"В санкционных списках – владелец Volga Group Геннадий Тимченко, председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук и совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг и его брат Аркадий Ротенберг, вице-президент Газпромбанка Роман Ротенберг, глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Ростеха" Игорь Чемезов, экс-глава РЖД Владимир Якунин, бизнес-партнеры Геннадия Тимченко Петр Колбин, Олег Усачев и Кай Паананен, хозяин группы компаний "Конкорд" Евгений Пригожин." — ответ на вопрос в тексте самой статьи. Зачем его выносить в заголовок???
ptr78
16 марта 2017 г. 13:53
Надо искать повод, что бы включили меня
Lynnot78
16 марта 2017 г. 13:44
Да им ваще пособие выплачивать надо— ведь вынуждены жить в таких нечеловеческих условиях...
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