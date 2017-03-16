ВТБ заявил о планах ухода с Украины

Банк ВТБ пока продолжит работу на рынке Украины, но в дальнейшем планирует уйти с него.

Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава кредитной организации Андрей Костин, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на«Интерфакс».

«Дождемся сейчас решения (украинских властей. — Прим. ред.), будем работать, но в целом курс на выход есть», — сказал Костин. Он отметил, что текущая ситуация отрицательно сказывается в первую очередь на экономике Украины и ее гражданах.

Кроме того, ВТБ планирует до конца марта продать «БМ Украина» (бывший Банк Москвы. — Прим. ред.). «Что касается большого банка (украинского подразделения ВТБ. — Прим. «Ленты.ру»), довольно сложно», — заявил глава ВТБ. Он подчеркнул, что пока группа не видит необходимости вводить ограничения на выдачу вкладов украинскими дочками.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что Национальный банк Украины предложил ввести санкции против банков с российским капиталом. Об этом во время брифинга в Киеве 15 марта заявил первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий. Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины дал Нацбанку и СБУ сутки для внесения предложений о санкциях против банков с российским капиталом.

"Фонтанка" также писала о том, что в течение нескольких дней банки с российской долей в капитале подвергались нападениям по всей Украине. Ещё в понедельник, 13 марта, радикалы замуровали вход в офис Сбербанка в центре Киева, а накануне радикалы разгромили офис Альфа-банка в центре украинской столицы. После этого, вчера дочерний украинский банк Сбербанка России ввел ограничения на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.