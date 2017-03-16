Петербуржцы стали чемпионами России по бочча лиц с ПОДА

Петербургские спортсмены завоевали шесть золотых медалей на Чемпионате России по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и стали первыми в общекомандном зачете. Об этом сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Турнир прошел в Тульской области. Бочча – единственный вид спорта для людей с самыми тяжелыми формами поражения опорно-двигательного аппарата. Это игра с мячом на точность и логику, напоминающая боулинг. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 25 регионов нашей страны. Санкт-Петербург в разных классах представили восемь боччеистов.

Спортсмены продемонстрировали свое мастерство и вернулись в город на Неве с шестью золотыми медалями. Чемпионами России-2017 по бочча стали: Анастасия Ижнина, Иван Бакаидов, Денис Ларионов, Алексей Архипов и Михаил Гутник, который завоевал две медали (золото в личном зачетеи командных состязаниях). По результатам всех выступлений сборная Санкт-Петербурга заняла первое место в общекомандном зачете, второе место закрепилось за игроками из Москвы, бронзау Краснодарского края.

Также неделей ранее достойно выступили и петербургские юниоры на Первенстве России: Виталий Васильев и Иван Бакаидов завоевали в своих классах по бронзе.

В июне 2017 года петербургские спортсмены планируют отправиться на первый этап Кубка России по бочча среди лиц с ПОДА.