Туристический автобус, попавший в аварию у границы с Финляндией, был арендован профсоюзом ГУП «Водоканал»

В автобусе, который перевернулся на 16-м километре трассы подъезда к МАПП «Брусничное», находились сотрудники Водоканала и их родственники.

Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия. По данным ГУПа, 16 марта турфирма «Европа тур» осуществляла экскурсионную поездку в Финляндию, а именно в Лаппеенранту, которая была организована профсоюзным комитетом Водоканала.

«В автобусе было 29 человек, в том числе сотрудники Водоканала и их родственники. Точное количество пострадавших выясняется. На место выехали сотрудники предприятия и бригада медиков санитарной части Водоканала для оказания помощи пострадавшим», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что около 9 утра, не доезжая нескольких километров до КПП «Брусничное», автобус «Ю-Ютонг» в условиях гололеда перевернулся. Погибли три человека, около 20 пострадали. Людей с ранениями и травмами госпитализировали в ЦРБ Выборга. В помощь медикам направлены вертолеты МЧС с медоборудованием.