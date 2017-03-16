Двух пострадавших в аварии под Выборгом вертолетами эвакуируют в НИИ Джанелидзе

Двух пострадавших в ДТП с автобусом под Выборгом на вертолете эвакуируют в Петербург, в НИИ Джанелидзе. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

«В связи с аварией с туристическим автобусом из Петербурга, произошедшей сегодня утром под Выборгом, губернатор поручил комитету по здравоохранению оценить состояние пострадавших, эвакуированных в больницы Выборга, и в случае необходимости оказать необходимую помощь», – добавил он.

По данным Смольного, в результате аварии – трое погибших, 19 пострадавших средней степени тяжести, один человек в тяжёлом состоянии.

Напомним, что в 08:50 автобус «Ю-Тонг» на пути из Петербурга в Финляндию съехал в кювет и опрокинулся. Управлял автобусом, в котором находилось 32 пассажира, 56-летний мужчина. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ГСУ ГУ МВД России.

Пресс-служба "Севзапуправтодора" уточняет, что участок на подъезде к МАПП «Брусничное», на котором произошло ДТП, не входит в состав федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия»,граница федеральной трассы А-181 «Скандинавия» на участке подъезда к МАПП «Брусничное» располагается на км 10 (река Малиновка, первый погранпост).

Далее участок дороги от реки Малиновки до государственной границы находится в аренде у Финляндской Республики вместе с инженерно-техническими сооружениями Сайменского канала и по условиям межправительственного договора об аренде Сайменского канала.

Работы по содержанию участка и обеспечению безопасности дорожного движения возложены на финскую сторону, подчеркнули в пресс-службе "Севзапуправтодора".