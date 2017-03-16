Учиться на актрису не поздно никогда

Петербургский театральный центр «Легкие люди» провел конкурс на получение гранта в размере 255 тысяч рублей на учебу - среди тех, кому около 60 лет или чуть младше и старше – тех людей, кто хотел бы пойти учиться на актера. В театральном центре сообщили, что идея сделать конкурс на бесплатное обучение именно среди достигших пенсионного возраста родилась из концепции курса: стать профессиональным актером может человек любого возраста и профессии, готовый трудиться и работать над собой.

Петербургский театральный центр «Легкие люди» провел конкурс на получение гранта в размере 255 тысяч рублей на учебу – среди тех, кому около 60 лет или чуть младше и старше – тех людей, кто хотел бы пойти учиться и получить через полтора года диплом о переквалификации государственного образца «актер театра и кино». В театральном центре сообщили, что идея сделать конкурс на бесплатное обучение именно среди достигших пенсионного возраста родилась из концепции курса: стать профессиональным актером может человек любого возраста и профессии, готовый трудиться и работать над собой.

«Актер театра и кино» – это совместная образовательная программа театрального центра «Лёгкие Люди» и СПБГИКиТ, которая длится ровно полтора года. За это время студенты успевают полностью погрузиться в профессию, попробовать себя на сцене и в съемках кино. В программе курса только профильные предметы и только практические занятия.

Таня Вайнштейн, художественный руководитель Театрального центра «Легкие люди» площадки «Скороход» и автор программы полуторагодовой профессиональной переподготовки артистов, уверена, что возраст – не преграда, чтобы узнавать новое, получать актерскую профессию, и вообще учиться и работать над собой. Бабушка Тани в 82 года решила учить арабский и за три года выучила, это был ее шестой иностранный язык.

«Наш грант для людей старшего возраста – это не про помощь нуждающимся, а про разрушение стереотипов, – уверена Таня. – Про то, что эйджизм – это плохо, про то, что никогда не поздно узнавать новое, учиться, радоваться жизни». Таня Вайнштейн рассказала, что самой старшей студентке, которая когда-либо училась в «Легких людях» было 72 года, она прекрасно училась.

«Легкие люди» получили около сотни заявок на конкурс – не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Казахстана, Израиля. После первого этапа осталось пять претендентов, а победительницей стала филолог из Петербурга Ольга Миловидова, которой скоро исполнится 57 лет, но назвать «пенсионеркой» эту яркую успешную и умеющую ценить каждое мгновение жизни женщину язык не поворачивается.

Ольга не скрывает своего возраста: «Мне всегда нравилась Коко Шанель, которая говорила, что лучше морщины на лице, чем на чулках, женщина в пятьдесят и старше приходит к ощущению свободы и независимости».

Ольга с детства мечтала о сцене, когда училась в школе – занималась в легендарном ТЮТе Ленинградского дворца пионеров, снималась в телевизионном фильме «Скачу за радугой» по повести Юзефа Принцева. Но поступать решила все же не в Театральный институт, а на финское отделение филфака ЛГУ. Как сама говорит – «разум возобладал над чувствами». Поступила, окончила с отличием. Работа всегда была интересной – в обществе «СССР-Финляндия», а потом в первой в Петербурге школе с изучением финского языка. Ольга немало сил приложила, чтобы такая школа была создана, стала в ней заместителем директора – буквально за месяц до рождения сына: «Год 1989-й стал для меня важнейшим в жизни, потому что три события определили многие дальнейшие годы – начало работы в школе, рождение и падение Берлинской стены, изменившее мир, а не только мою жизнь».

Ольга дважды и успешно защищала диссертации – на финском языке в университете Йювяскюля и на русском в РГПУ им. Герцена, работала в РГПУ на кафедре межкультурной коммуникации, потом снова вернулась в школу, где снова стала заместителем директора.

Участие в конкурсе «Легких людей», победу в нем и получение гранта на обучение Ольга назвала «невероятным вызовом судьбы». «Сын, родители и друг – все поддержали меня, поздравили с успехом, – говорит Ольга. – Расписание плотное – в среду занятия вечером, в субботу – утром, днем – в воскресенье, но мне понравилось, что чрез полтора года будет не только сценический финал с цветами и аплодисментами, а государственный диплом актера театра и кино, о котором я когда-то мечтала сорок лет назад».

В сущности, Ольга и всю свою научно-педагогическую жизнь не прекращала играть на сцене. Недавно была премьера спектакля в школе и не только – «Рода нашего напевы», поставленного по эпосу Калевала молодым режиссером Анной Яккола. Ольга играла старуху Лоухи. Она смеется – любимую Калевалу играла не раз, в юности играла Айно, потом маму охотника Лемминкяйнена, а теперь почему не сыграть и Лоухи.

Кстати, как рассказала Таня Вайнштейн, что все люди старшего поколения, кто принял участие в конкурсе на получение гранта, так или иначе были связаны в жизни с театром, музыкой, кино – кто-то имел сценический и кинематографический опыт, кто-то даже режиссерский.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»