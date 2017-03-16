Петербуржец нашел в «Одноклассниках» уголовное дело

Петербуржец искал развлечений в социальных сетях, а получил уголовное дело после контактов с несовершеннолетней девочкой.

Как сообщили 16 марта в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, по подозрению в насильственных действиях сексуального характера задержали 41-летнего мужчину. Следствие полагает, что это стало финалом общения петербуржца с 9-летней девочкой в социальной сети «Одноклассники». Инцидент произошел 13 июня прошлого года.

В ближайшее время подозреваемому должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.