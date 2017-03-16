Евросоюз потребовал от Киева объяснить решение о блокаде Донбасса

Решение Киева о блокаде Донбасса противоречит политике, ранее проводимой украинскими властями.

Об этом в четверг, 16 марта, заявил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли, передает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Но для формулирования окончательной позиции в Евросоюзе ожидают объяснений от Украины», — сообщил дипломат.

По словам Мингарелли, решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о блокаде Донбасса «удивило» Брюссель.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 марта запретил перемещать грузы через линию соприкосновения в Донбассе. Уже через несколько часов все грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе перекрыты. в то же время глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал решение властей Украины о полной транспортной блокаде Донбасса." Решение Порошенко и СНБО — это внутренняя история бывшей Украины. Точнее, это факт внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает. К нам это уже не имеет никакого отношения", – заявил Захарченко.