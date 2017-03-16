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16.03.2017 11:21
2 Комментариев

Валерий Шиян: Мы закончили с экспериментами

Антимонопольщики обвиняют Жилищный комитет в давлении на частные УК. Чиновники говорят, что пытаются избежать энергетического коллапса.
Валерий Шиян: Мы закончили с экспериментами

Управление антимонопольной службы в начале марта возбудило дело в отношении Жилищного комитета и вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. Председатель Жилкома Валерий Шиян рассказал в студии [Фонтанки.Офис] о том, в каких отношениях чиновники находятся с частниками, как движется городская очередь на улучшение жилья и почему дачникам не будут пересчитывать квартплату.

- Антимонопольное ведомство фактически посчитало, что чиновники на совещании навязывали двум компаниям – «Мир» и «Возрождение» – услуги Вычислительного центра коллективного пользования. У вас есть что ответить на эти претензии?

– Протокол совещания отменили недели 2-3 назад. Почему антимонопольщики продолжают этим заниматься — не знаю, так как оснований для рассмотрения дела уже нет. Но по самой ситуации могу сказать следующее: кредиторская задолженность названных компаний растет. За неполных 2 года с нуля она увеличилась до 400 млн рублей.

Когда мы стали разбираться вместе с администрацией Василеостровского района, выяснилось, что расчетный центр «Эллис», вопреки распоряжению президента, не производит расщепление платежей (система, при которой поступающие от жильцов средства идут отдельно управляющей компании за ее услуги и отдельно — поставщикам ресурсов. — Прим. ред.). Все деньги шли на счета управляющих компаний, а потом — и это мое личное мнение — куда-то девались.

Собираемость жилищно-коммунальных платежей в Петербурге 97-98%. А там, где работает «Эллис», они говорят о собираемости в 70%. Когда мы пытались проверить эту информацию, компания свои данные не раскрыла и расщепление проводить не начала. Так что мы рекомендовали и будем рекомендовать «Миру» и «Возрождению» выбрать на конкурсной основе любой другой расчетный центр, который будет проводить расщепление, либо заставить «Эллис» это делать. В противном случае мы можем просто дойти до энергетического коллапса...

- Как уже дошли с предшественником «Мира» и «Возрождения», районным ЖКС № 2. И все же, возвращаясь к антимонопольщикам, — много ли расчетных центров предоставляют услугу расщепления?

– Частникам эта система невыгодна из-за своей прозрачности. Там коммунальные платежи идут ресурсникам, минуя расчетные счета УК, а сама управляющая получает только то, что идет на содержание фонда. И все же большинство крупных частных управляющих компаний работают с ВЦКП, а городские ЖКС делают это с первых своих дней.

- Это, впрочем, не панацея от накопления долгов. Накануне появилась информация о возбуждении уголовных дел в отношении директоров двух ЖКС, которые, предположительно, уклонялись от расчета с поставщиками ресурсов.

– Это не имеет отношения к расщеплению. Злоупотреблять служебным положением или использовать средства нецелевым образом может руководитель любой компании — частной или городской. Тут все зависит от порядочности человека.

- Возвращаясь к «Миру» и «Возрождению»: сейчас на Васильевском острове снова запланированы собрания в нескольких домах, которые могут выйти из-под управления этих компаний. Жилком к этому имеет какое-то отношение?

– Мы никакого отношения к этому иметь и не можем. Единственное: когда к нам приходят жители с жалобами, мы рекомендуем им провести общее собрание и выбрать новую УК. Ежегодно до 50 домов так и поступают. И это нормально, пусть будет конкуренция.

- Комитет все время напоминает о больших долгах частных УК, а те заявляют, что город пытается забрать у них дома. У вас нет ощущения, что вы находитесь в состоянии информационной войны?

– Я вам скажу, откуда у вас это чувство. В 2014 году мы сменили 4 директоров наших ЖКС, в 2015 году — 9, в 2016 году — 3, и в 2017 году — уже троих. Это происходит там, где растет кредиторская задолженность или число жалоб зашкаливает. И здесь мы как-то можем повлиять на ситуацию. А на частников, которые так же неэффективно работают, мы повлиять не можем. Разве что рекомендовать районным администрациям провести общее собрание в нескольких домах, пусть выберут себе другую компанию, тоже частную, если хотят.

Ну, если вы не справляетесь со 100 домами, управляйте пока 90. Пройдет время, сможете снова попробовать расшириться. Так что принципиального противостояния нет, у нас хватает частников, которые хорошо работают и к которым претензий нет.

- Несколько лет назад в городе проводилось что-то вроде большого эксперимента по передаче большого числа домов частникам — "Сити-Сервис", "Проминвест". Вы с этим закончили?

– Мы с этим закончили. Сейчас установился некий баланс, который нас устраивает. Примерно 60% у ЖКС города, 40% – у частников.

- Собираемость платежей составляет 97-98%. Откуда же миллиардные задолженности перед ресурсниками?

– Я могу называть ЖКС, которые работают лучше или хуже, но все упирается в руководство. Во-первых, даже эти 2-3% недоимок от общего объема в 60 млрд рублей — это уже 1,8 млрд. Но главное – зачастую руководство УК или ЖКС просто не умеет корректно распределять весь объем платежей за поставленные ресурсы между всеми собственниками, и в том числе — нежилых помещений. Кроме того, не надо забывать о нулевых квартирах, где проживают без регистрации несколько человек, которые платят по нормативу за одного. Это основные причины накопления кредиторской задолженности.

- С этого года дачникам, которые отсутствуют в своих квартирах месяцами, больше не перерассчитывают квартплату по заявлению. С чем это связано?

– До декабря прошлого года принимались справки о перерасчете из-за временного отсутствия. Наши дачники возвращались со своих участков, предоставляли бумагу от председателя садоводства и за 3,4,5 месяцев производился перерасчет. Но 26 декабря вышло постановление, по которому эти справки будут принимать только в отношении тех помещений, где нет технической возможности установить индивидуальный прибор учета. Там, где это можно сделать, справки больше не учитываются. Так что пока еще есть время до теплого сезона, надо успеть позаботиться об этом, установить счетчики и больше не заморачиваться ни на какие справки. Уехал на дачу — счетчик остановился, вернулся на выходные — заработал. Есть еще вариант доказать, что в квартире нет технической возможности установить прибор учета. Но для этого надо пригласить представителей УК, показать им условия, в которых находятся водоразборные краны.

- Наши читатели сообщают, что городская очередь на жилье в последние годы практически не двигается и, по распоряжению Жилкома, в 2017 году должны быть предоставлены 227 квартир очередникам, которые встали на учет до 1 февраля 1980 года. Остальным вообще есть на что надеяться?

– Сейчас я назову вам корректные цифры. В 2015 году жилищные условия улучшили 14 тысяч семей. В 2016 — 12 тысяч семей.

- Наверное, речь идет о льготниках, а не о тех, кто живет на двух квадратных метрах?

– В 2015 году на льготников приходилось 3 246 семей. 10882 семьи — никакие не льготники, просто участники целевых жилищных программ. Каждый очередник обращается в жилищный отдел района и выбирает программу. Как правило, город предоставляет субсидию в размере 40% от стоимости жилья, на которое претендует семья, нынешняя жилплощадь продается, а все остальное ложится на самого соискателя. Если он боится связываться с частными компаниями, может обратиться в Горжилобмен, там работают риелторы, которые окажут ему полный спектр услуг. Каждый год мы 6-7 тысяч новых семей принимаем на очередь, при этом сама она сокращается примерно на 5,5 тысяч. Так что перспектива улучшить жилищные условия у людей есть, хотя, конечно, чем раньше вы встали на очередь, тем быстрее вы получаете эту субсидию.

С прошлого года заработала программа наемных домов. У нас сейчас два таких дома, где можно занять однокомнатную квартиру за 6 тысяч в месяц плюс КУ в размере 2,5 — 3 тысяч. Так вот эти дома заполнены максимум на 70%, квартиры стоят пустые. Есть 17 домов социального назначения для людей преклонного возраста. Это не те дома престарелых с коридорной системой, которые нам показывали в кино. Это обычные МКД с однушками, но и там заполняемость 70-80%.

Беседовал Николай Кудин


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комментарии пользователей (2)
Udel
16 марта 2017 г. 13:48
Всё хорошо, прекрасные маркизы? За исключением пустяка...
Nikvo
16 марта 2017 г. 13:24
Жилищно-коммунальным хозяйством города управляют не профессионалы. У руководства этим делом, как правило, стоят отставники, хуже того, бывшие замполиты, которые умеют хорошо .....бла,бла,бла.
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