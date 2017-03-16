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16.03.2017 11:08

Петербургского бизнесмена сняли с авиарейса из-за патронов в ручной клади

Предприниматель из Петербурга собирался вылететь в Москву, но не прошел досмотр: обнаруженные в ручной клади патроны сделали его фигурантом уголовного дела.

Как сообщили 16 марта в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, во время предполетного досмотра в Пулково подозрение у транспортной полиции вызвала ручная кладь одного из пассажиров. В сумке, которую мужчина намеревался пронести в салон самолёта, обнаружили предметы, похожие на боеприпасы и магазин пистолета. Экспертиза подтвердила, что это мелкокалиберные патроны, пригодные для стрельбы.

Сотрудники линейного отдела МВД России в Пулково выяснили, что хозяином сумки с боеприпасами является 45-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, который занимается в Петербурге предпринимательской деятельностью. За незаконное хранение боеприпасов в отношении него возбудили уголовное дело по части первой статьи 222 УК РФ. Попытка провоза шести патронов может закончиться для мужчины  лишением свободы до четырех лет и штрафом до 80 тысяч рублей.

 

 


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