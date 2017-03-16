5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»

5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком». По условиям ипотечной программы минимальная ставка составляет 11,5% годовых.

Минимальная ставка действует при первоначальном взносе от 50% и сроке кредитования – 5 лет. При первоначальном взносе от 20% до 50% и сроке кредитования до 10 лет действует ставка – 11,9% годовых. Данные условия действуют при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика.

Жилая площадь 5 лота ЖК «Капитал» составит более 37,5 тысяч кв. метров. В шести разновысотных секциях разместятся 692 квартиры: одно-, двух- и трехкомнатные. Площадь квартир варьируется от 35,5 до 83,7 кв. метров. Срок сдачи – 2 квартал 2018 года.

7-21 лот проекта рассчитан на 69 тысяч кв. метров жилья комфорт-класса. Объект состоит из девяти разновысотных секций: 18, 21, 25 этажей. В комплексе предусмотрено 1205 квартир. Площадь однокомнатных квартир будет варьироваться от 36,3 до 55,4 кв. метров, 2-комнатных – от 52,8 до 69,9 кв. метров, 3-комнатных квартир – от 76,6 до 89,4 кв. метров. Новый дом будет включать встроенно-пристроенный детский сад площадью 3,8 тысячи кв. метров. Планируемый срок сдачи – 4 квартал 2019 года.

Покупателям представлен большой выбор комфортабельных планировок. Квартир-студий в жилом комплексе «Капитал», как и в других объектах компании «Строительный трест», не запроектировано. Стоимость квартир в комплексе на сегодняшний день начинается от 75 тысяч рублей за квадратный метр.

ЖК «Капитал» строится на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в непосредственной близости от КАД и пешей доступности от станции метро «Улица Дыбенко». Комплекс отличается продуманной внутренней инфраструктурой: в микрорайоне уже работают спортивный комплекс с бассейном и катком, несколько медицинских центров, детский сад, общеобразовательная школа на 1600 учеников.

Справка о компании АО «Строительный трест»

