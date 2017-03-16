Еще
11:32 16.03.2017
Новость часа
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
Пришлите свою новость!
11:30
В больницу Раухфуса попал 16-летний, выпавший из окна
11:19
Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою
11:08
Петербургского бизнесмена сняли с авиарейса из-за патронов в ручной клади
10:57
«Фонтанировавшую» трубу на Васильевском починили
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
10:43
В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
10:37
Три марки сгущенки из петербургских магазинов признали подделкой
10:31
Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга
10:24
"Квадрат": В Петербурге приговорили к сносу еще пять самостроев
10:18
Финских военных отправят в Ливан, Ирак и на Средиземноморье
10:12
У КПП «Брусничное» разбился туристический автобус: 3 погибли, 26 пострадали
10:09
В сумке пассажира Пулково нашли два десятка живых лягушек
09:55
ФСБ и РАР нашли на Звенигородской цех разлива паленого алкоголя с реальными марками
09:47
В МВД рассказали о скромности арестованного полковника Захарченко
09:39
Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой
09:31
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
09:27
Министру финансов Германии доставили посылку-бомбу
09:17
Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру
09:09
«Опель» на Фонтанке сбил забор
09:01
В МВД подсчитали средний размер взятки в России
08:53
На станции «Проспект Просвещения» умер мужчина
08:45
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
08:37
СМИ сообщают об уголовном деле против руководства «Трансаэро»
08:29
После повышения ставок ФРС США цены на нефть пошли в рост
08:21
Постпред США при ООН призвала никогда не доверять России
08:13
СМИ: Разведывательный корабль РФ заметили у берегов США
08:05
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на «Нарве»
02:50
Новый триллер Шьямалана - в прокате
02:36
Новая версия “Красавицы и чудовища” выходит на экраны
02:18
Пьесы из реальной жизни сыграют на сцене «Балтийского дома»
02:05
Майкл Фассбендер провернет “Аферу по-английски”
01:48
Zdob Si Zdub отпразднуют в Петербурге «Мэрцишор»
01:15
На “Лендоке” покажут якутскую мелодраму
00:50
В Испании по делу о мошенничестве задержан петербургский бизнесмен
00:34
Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину в Донбассе
00:10
В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»
15/03
Средний размер взятки в России за год вырос на 75 процентов
15/03
ФРС США обещает продолжить повышать ставку
15/03
Мировые цены на нефть растут
15/03
Польша не собирается переходить на евро в ближайшие 10 лет
15/03
Рабочему на ЛАЭС оторвало часть ноги
15/03
Храм на Коллонтай посетил налётчик в маске
15/03
Медведев не ответил на просьбу Гранина спасти Публичную библиотеку
15/03
Спасатели под Володарским мостом ищут спрыгнувшего человека
15/03
ФРС США повысила базовую ставку
15/03
Проект концепции Конюшенного ведомства развеселил музейное сообщество Петербурга
15/03
Из трубы на Васильевском бил фонтан кипятка
15/03
Finnair из-за забастовки отменяет 90 рейсов, в том числе два петербургских
15/03
К Смольному подали новый иск против передачи Исаакия РПЦ
15/03
На Васильевском острове из-за коммунальной аварии забил фонтан
15/03
Эксперт рассказал, намного ли зелёная гречка полезнее обычной
15/03
Художественный руководитель «Мюзик-Холла»: Мы не будем танцевать в церкви канкан
15/03
Несравненная Фицджеральд: К столетию первой леди мирового джаза
15/03
Три человека погибли под лавиной в австрийских Альпах
15/03
Путин слетает на Землю Франца-Иосифа
15/03
В США рассказали о сбитом ракетой за 3 миллиона долларов квадрокоптере с Amazon
15/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 марта
15/03
Биржевые торги в России закрылись в минусе
15/03
В Эстонии отказались досрочно освободить "русского шпиона"
15/03
МИД России посчитал доклад ООН по Украине политически ангажированным
15/03
Просители убежища в Финляндии за два года совершили 70 попыток суицида
15/03
Нацбанк Украины хочет запретить российским банкам выводить капиталы из страны
15/03
Театр «Зазеркалье» эвакуировали из-за пожара в ресторане по соседству
15/03
Градозащитники просят КГИОП и Жилкомитет взять на контроль ситуацию с домом Изотова
15/03
Четырехлетнюю девочку спасают в больнице имени Раухфуса после падения из окна
15/03
В Рощинском поселении Ленобласти введен режим ЧС
15/03
Минюст США предъявит обвинения офицерам ФСБ
15/03
В ноябре из Хельсинки откроются прямые рейсы в Гавану
15/03
Глава ДНР приехал в Крым
15/03
В отношении двух директоров ЖКС в Петербурге возбуждены уголовные дела
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
16.03.2017 10:53

Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу

Владельцем туристического автобуса, опрокинувшегося утром 16 марта на 16-м километре автомобильной дороги Выборг – Брусничное в Ленинградской области, является частное лицо. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 08:50 автобус «Ю-Тонг» на пути из Петербурга в Финляндию съехал в кювет и опрокинулся. Управлял автобусом, в котором находилось 32 пассажира, 56-летний мужчина.

Сейчас на месте работают  сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группы ГСУ ГУ МВД России.

По предварительной информации госавтоинспекции, в аварии погибли 3 человека,  еще 20 пострадали (ранее были данные о 26 пострадавших). Ранее сообщалось, что пострадавших госпитализировали в больницу Выборга. На место отправился вертолет К-32 авиационно-спасательного отряда МЧС РФ.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга
У КПП «Брусничное» разбился туристический автобус: 3 погибли, 26 пострадали
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54

Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40

БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор

«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00

АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой

Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга
У КПП «Брусничное» разбился туристический автобус: 3 погибли, 26 пострадали
«Опель» на Фонтанке сбил забор
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на «Нарве»
«Подснежник» французского дипломата нашли в центре Петербурга
Движение в районе Шафировского восстановлено
Реформа ОСАГО уходит на третье чтение
Автомобиль с водителем утонул в Ижоре
Из-за обрыва проводов в районе Шафировского наземный транспорт меняет маршрут
Беспилотниками - по российскому автопрому
Заговор высших судов перед реформой ОСАГО
Вожделенный Solaris
Петербург укладывают на каршеринг
«ЭРА-ГЛОНАСС» испортит дилерам план продаж
Азбука водителей Петербурга
Цены на машины нажмут на газ
Угон именем «Газпрома»
Нет у вас методов против стритрейсеров за Биржей
Водитель Петербурга не будет жить по-новому
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Новости компаний
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
Аркан
05.10.2015 10:32
Аркан предотвратил угон «2 в 1»
Ночью 01 октября на улице Ушинского, злоумышленники попытались угнать сразу два автомобиля
АРКАН
17.09.2015 11:03
Бархатный сезон для угонщиков
Угонщики не берут отпусков ни летом, ни осенью, работая без обеда и выходных. Так, 9 сентября около 16 часов по полудню на Удельном проспекте произошел дерзкий угон автомобиля ToyotaLandCruiser 200 практически сразу после того, как собственник отошел от своего «железного коня».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.