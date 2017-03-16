Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу

Владельцем туристического автобуса, опрокинувшегося утром 16 марта на 16-м километре автомобильной дороги Выборг – Брусничное в Ленинградской области, является частное лицо. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 08:50 автобус «Ю-Тонг» на пути из Петербурга в Финляндию съехал в кювет и опрокинулся. Управлял автобусом, в котором находилось 32 пассажира, 56-летний мужчина.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группы ГСУ ГУ МВД России.

По предварительной информации госавтоинспекции, в аварии погибли 3 человека, еще 20 пострадали (ранее были данные о 26 пострадавших). Ранее сообщалось, что пострадавших госпитализировали в больницу Выборга. На место отправился вертолет К-32 авиационно-спасательного отряда МЧС РФ.