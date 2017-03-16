Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.

Средства будут направлены в том числе на финансирование инвестиционной программы по переводу мощностей газобетонного завода AEROC (Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 40а) на производственную площадку в г. Сертолово (Ленинградская область, г. Сертолово, Индустриальная ул., д. 12).

««Положительный эффект взаимодействия «Группы ЛСР» и Сбербанка ощутим не только в строительной отрасли Северо-Западного региона. Расширение производственных мощностей послужит созданию новых рабочих мест, а на высвобождаемой территории будет построен ЖК "Цивилизация"», – прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Владимир Слипенькин.



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