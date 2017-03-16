Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга

Пострадавших в ДТП с туристическим автобусом рядом с границей России и Финляндии госпитализировали в ЦРБ города Выборга. На место вылетел вертолет К-32 авиационно-спасательного отряда МЧС РФ.

Как сообщили «Фонтанке» 16 марта в Северо-Западном спасательном центре МЧС РФ, на вертолете находится медицинское оборудование. Также к вылету готов еще один вертолет отряда, МИ-8. При необходимости в транспортировке пострадавших из ЦРБ в другие стационары на место вылетят еще три вертолета из Петербурга.

В центральной районной больнице Выборга «Фонтанке» сообщили, что к ним уже доставили 10 пострадавших, в стационаре ожидают еще пациентов.

По предварительной информации, в аварии погибли 3 человека, количество пострадавших варьируется у разных источников от 19 до 26 человек. Около девяти утра автобус с туристами врезался в скалу на 28-м километре дороги Выборг – Лаппеенранта недалеко от пункта пропуска «Брусничное».