Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»

Сургутнефтегазбанк аккредитовал сразу пять корпусов квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов.

Согласно условиям банка, минимальный первоначальный взнос при покупке квартиры в корпусах 4.11, 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4 составляет 10% от стоимости. При этом минимальный размер ипотечной ставки – от 10,35% годовых. Кредит предоставляется на срок до 30 лет, на максимальную сумму в 8 млн рублей.

В корпусах представлен большой выбор квартир разного метража и планировок ̶ от студий до трехкомнатных. В корпусе 4.11 покупатели могут приобрести квартиру с отделкой.

Квартал «Галактика» ̶ крупнейший проект компании «ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. Новый микрорайон появится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала на участке в 36 га. Благодаря близости к центру города комплекс будет престижным для жизни и работы. Ближайшие станции метро ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота» ̶ находятся в пешей доступности. В составе «Галактики» предусмотрено строительство 3 школ и 9 детских садов.

Справка о ГК Эталон

