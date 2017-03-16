Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»

Еще
11:31 16.03.2017
Новость часа
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
Пришлите свою новость!
11:30
В больницу Раухфуса попал 16-летний, выпавший из окна
11:19
Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою
11:08
Петербургского бизнесмена сняли с авиарейса из-за патронов в ручной клади
10:57
«Фонтанировавшую» трубу на Васильевском починили
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
10:43
В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
10:37
Три марки сгущенки из петербургских магазинов признали подделкой
10:31
Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга
10:24
"Квадрат": В Петербурге приговорили к сносу еще пять самостроев
10:18
Финских военных отправят в Ливан, Ирак и на Средиземноморье
10:12
У КПП «Брусничное» разбился туристический автобус: 3 погибли, 26 пострадали
10:09
В сумке пассажира Пулково нашли два десятка живых лягушек
09:55
ФСБ и РАР нашли на Звенигородской цех разлива паленого алкоголя с реальными марками
09:47
В МВД рассказали о скромности арестованного полковника Захарченко
09:39
Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой
09:31
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
09:27
Министру финансов Германии доставили посылку-бомбу
09:17
Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру
09:09
«Опель» на Фонтанке сбил забор
09:01
В МВД подсчитали средний размер взятки в России
08:53
На станции «Проспект Просвещения» умер мужчина
08:45
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
08:37
СМИ сообщают об уголовном деле против руководства «Трансаэро»
08:29
После повышения ставок ФРС США цены на нефть пошли в рост
08:21
Постпред США при ООН призвала никогда не доверять России
08:13
СМИ: Разведывательный корабль РФ заметили у берегов США
08:05
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на «Нарве»
02:50
Новый триллер Шьямалана - в прокате
02:36
Новая версия “Красавицы и чудовища” выходит на экраны
02:18
Пьесы из реальной жизни сыграют на сцене «Балтийского дома»
02:05
Майкл Фассбендер провернет “Аферу по-английски”
01:48
Zdob Si Zdub отпразднуют в Петербурге «Мэрцишор»
01:15
На “Лендоке” покажут якутскую мелодраму
00:50
В Испании по делу о мошенничестве задержан петербургский бизнесмен
00:34
Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину в Донбассе
00:10
В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»
15/03
Средний размер взятки в России за год вырос на 75 процентов
15/03
ФРС США обещает продолжить повышать ставку
15/03
Мировые цены на нефть растут
15/03
Польша не собирается переходить на евро в ближайшие 10 лет
15/03
Рабочему на ЛАЭС оторвало часть ноги
15/03
Храм на Коллонтай посетил налётчик в маске
15/03
Медведев не ответил на просьбу Гранина спасти Публичную библиотеку
15/03
Спасатели под Володарским мостом ищут спрыгнувшего человека
15/03
ФРС США повысила базовую ставку
15/03
Проект концепции Конюшенного ведомства развеселил музейное сообщество Петербурга
15/03
Из трубы на Васильевском бил фонтан кипятка
15/03
Finnair из-за забастовки отменяет 90 рейсов, в том числе два петербургских
15/03
К Смольному подали новый иск против передачи Исаакия РПЦ
15/03
На Васильевском острове из-за коммунальной аварии забил фонтан
15/03
Эксперт рассказал, намного ли зелёная гречка полезнее обычной
15/03
Художественный руководитель «Мюзик-Холла»: Мы не будем танцевать в церкви канкан
15/03
Несравненная Фицджеральд: К столетию первой леди мирового джаза
15/03
Три человека погибли под лавиной в австрийских Альпах
15/03
Путин слетает на Землю Франца-Иосифа
15/03
В США рассказали о сбитом ракетой за 3 миллиона долларов квадрокоптере с Amazon
15/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 марта
15/03
Биржевые торги в России закрылись в минусе
15/03
В Эстонии отказались досрочно освободить "русского шпиона"
15/03
МИД России посчитал доклад ООН по Украине политически ангажированным
15/03
Просители убежища в Финляндии за два года совершили 70 попыток суицида
15/03
Нацбанк Украины хочет запретить российским банкам выводить капиталы из страны
15/03
Театр «Зазеркалье» эвакуировали из-за пожара в ресторане по соседству
15/03
Градозащитники просят КГИОП и Жилкомитет взять на контроль ситуацию с домом Изотова
15/03
Четырехлетнюю девочку спасают в больнице имени Раухфуса после падения из окна
15/03
В Рощинском поселении Ленобласти введен режим ЧС
15/03
Минюст США предъявит обвинения офицерам ФСБ
15/03
В ноябре из Хельсинки откроются прямые рейсы в Гавану
15/03
Глава ДНР приехал в Крым
15/03
В отношении двух директоров ЖКС в Петербурге возбуждены уголовные дела
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
16.03.2017 10:17

Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»

Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»
ГК «Эталон»

Сургутнефтегазбанк аккредитовал сразу пять корпусов квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов.

Согласно условиям банка, минимальный первоначальный взнос при покупке квартиры в корпусах 4.11, 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4 составляет 10% от стоимости. При этом минимальный размер ипотечной ставки – от 10,35% годовых. Кредит предоставляется на срок до 30 лет, на максимальную сумму в 8 млн рублей.

В корпусах представлен большой выбор квартир разного метража и планировок  ̶  от студий до трехкомнатных. В корпусе 4.11 покупатели могут приобрести квартиру с отделкой.

Квартал «Галактика»  ̶ крупнейший проект компании «ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. Новый микрорайон появится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала на участке в 36 га. Благодаря близости к центру города комплекс будет престижным для жизни и работы. Ближайшие станции метро  ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота»  ̶  находятся в пешей доступности. В составе «Галактики» предусмотрено строительство 3 школ и 9 детских садов.

Справка о ГК Эталон
 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ЖК «Капитал»
16.03.2017 10:57

5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»

5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком».
ГК «Эталон»
16.03.2017 10:17

Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»

Сургутнефтегазбанк аккредитовал сразу пять корпусов квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов.
ГК Эталон
15.03.2017 16:44

Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для iOS

Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение для iOS.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Вентиляционное оборудование на долгострои ГК «Город» поставили вертолетами
Борис Мурашов покинул кресло гендиректора «ЛСР-строй»
Гаражники Малой Бухарестской не пустили на свою территорию «Строительный трест»
Вахмистров покинет совет директоров «Группы ЛСР», но останется в холдинге
ГУИОН начал принимать заявки на техпаспорт квартиры онлайн
Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов
Прибыль застройщика ЛСР сократилась на 31% в 2016 году
Городу-спутнику Южный начали готовить проект планировки
В Петербурге офис «РосСтроя» арестовали за долги
КГИОП отказался легализовывать незаконную перепланировку дома «Слеза социализма»
Цены на жилье не устраивают жителей Петербурга
В доме все должно быть прекрасно
Генплан: все решится летом
На намыв заселяться - по воздуху
Если хочешь быть здоров – заселяйся
Выбираем в соседи Елагин остров
Кто прописался в «тайной империи Медведева»
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
Курортные пригороды: отдыхать или жить?
Покупатели спешат на юг
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Новости компаний
ЖК «Капитал»
16.03.2017 10:57
5 и 7-21 лоты ЖК «Капитал» аккредитованы «РоссельхозБанком»
5 и 7-21 лоты жилого комплекса комфорт-класса «Капитал», строящегося в микрорайоне Новый Оккервиль в Кудрово, аккредитованы «РоссельхозБанком».
ГК «Эталон»
16.03.2017 10:17
Сургутнефтегазбанк аккредитовал пять корпусов квартала «Галактика»
Сургутнефтегазбанк аккредитовал сразу пять корпусов квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов.
ГК Эталон
15.03.2017 16:44
Группа компаний «Эталон» запустила мобильное приложение для iOS
Группа компаний «Эталон», представленная в Петербурге брендом «ЛенСпецСМУ», в Москве и Московской области – брендом «Эталон-Инвест», запустила мобильное приложение для iOS.
«Город мастеров»
15.03.2017 16:38
В жилом комплексе «Город мастеров» начинается новоселье
В начале марта компания «Строительный трест» начала выдачу ключей новоселам первой очереди жилого квартала «Город мастеров» – проекта комплексного освоения территории в пос. Большое Исаково Калининградской области.
Жилой комплекс «Два ангела»
14.03.2017 17:49
«РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в ЖК «Два ангела»
15 марта 2017 года группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Два ангела», строящемся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
14.03.2017 16:19
Сургутнефтегазбанк аккредитовал «Дом на Космонавтов» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта Сургутнефтегазбанк аккредитовали «Дом на Космонавтов», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная».
ГК «Эталон»
14.03.2017 12:12
ВТБ24 аккредитовал 4 новых корпуса квартала «Галактика» от «ЛенСпецСМУ»
13 марта 2017 года ВТБ24 аккредитовал корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4. квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.
«АРХпроект»
14.03.2017 11:42
Конкурс «АРХпроект» запускает новый сезон
Крупнейший профессиональный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «АРХпроект» – приглашает молодых архитекторов и дизайнеров к участию в состязании. Новый сезон стартует 1 апреля 2017 года.
Центр развития ребенка «Солнышко»
13.03.2017 20:00
В квартале Riverside открылся детский сад с бассейном и соляной пещерой
В квартале высокого класса Riverside от Setl City начал работу Центр развития ребенка «Солнышко». В нем для всестороннего развития малышей предусмотрен бассейн, соляная пещера, спортивные и художественные секции и курсы иностранных языков.
Greenstate
13.03.2017 12:22
ЮИТ и Правительство Ленобласти подписали соглашение
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» и Правительство Ленинградской области заключили соглашение о взаимодействии для реализации инвестиционного проекта по развитию индустриального парка Greenstate.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.