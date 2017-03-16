У КПП «Брусничное» разбился туристический автобус: 3 погибли, 26 пострадали

Туристический автобус утром 16 марта врезался в скалу на трассе Выборг-Лаппеенранта в Ленинградской области: в результате три человека погибли, 26 пострадали. На трассе из-за аварийно-спасательных работ затруднено движение.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла около 9 утра на 28 километре трассы, не доезжая 12 километров до КПП «Брусничное». По предварительной информации, туристический автобус занесло на льду, и он врезался в скалу. По первоначальной информации, три человека погибли, 26 увезла скорая, еще шестеро отказались от медицинской помощи.

На данном участке трассы не пропускают грузовики из-за аварийно-спасательных работ. Легковушки пропускают по одной.