В сумке пассажира Пулково нашли два десятка живых лягушек

Больше двух десятков квакающих пассажиров без документов не пустили в Петербург. Земноводных задержали в аэропорту Пулково до выяснения обстоятельств.

Как сообщили 15 марта в пресс-службе Россельхознадзора по городу и Ленобласти, 24 лягушки путешествовали вместе с пассажиром из Германии. Пластиковые контейнеры с просверленными дырочками для перевозки животных не были приспособлены и походили, скорее, на тару для еды. Так что животным во время перелета было не особенно комфортно.

Ветеринарно-сопроводительными документами, разрешающими провоз земноводных, хозяин также не озаботился. Сотрудники Пулковской таможни и инспекторы Россельхознадзора по городу и области выяснили, что живой груз привезли для личных целей, но из-за отсутствия документов живность забрали.

До принятия решения земноводные находятся на передержке. Все 24 лягушки здоровы, добавили в Россельхознадзоре.