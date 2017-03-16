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16.03.2017 09:55
7 Комментариев

ФСБ и РАР нашли на Звенигородской цех разлива паленого алкоголя с реальными марками

В подвале дома на Звенигородской улице обнаружили не только самодельную линию разлива коньяков и водки, но и настоящую маркировку на бутылках. Собеседники «Фонтанки» говорят, что так они случайно поняли, как из ресторанов Петербурга использованные бутылки, например из-под Hennessy, вновь появляются в продаже.

Сотрудники Росалкогольрегулирования Петербурга и оперативники райотдела ФСБ по Адмиралтейскому району вечером 15 марта посетили подвал дома №9 по Звенигородской улице в Адмиралтейском районе. Вначале ничего нового они не увидели: так, застали нескольких граждан Азербайджана, занимающихся разливом алкогольного пойла в бутылки с этикетками различных сортов водки и коньяка (начиная с «Первака», заканчивая Remy Martin). Как и принято, в помещениях находились емкости со спиртом, тара, приспособления для закупорки и красители для коньяка.

ФСБ и РАР нашли на Звенигородской цех разлива паленого алкоголя с реальными марками

Однако сотрудники, проверяя федеральные специальные марки, чаще называемые акцизными, увидели, что они не поддельные, как это бывало ранее. Уже на месте оперативники поняли, что бутылки поступают в подпольный цех из пунктов приема стеклотары, а номера на федеральных специальных марках практически идут один за одним.

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов сделали логический вывод, что эти бутылки ранее были легально поставлены в рестораны Петербурга. Теперь же в них разливают контрафакт и развозят по мелким магазинам, где в случае проверки контролирующий орган не сможет заметить по маркам, что алкоголь опасен.

Напомним, что предыдущий рейд на склад с сомнительным спиртным состоялся в Петербурге 15 марта. Сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) посетили промзону на улице Хрустальной. Там обнаружили 60 паллет стеклотары, 4 паллета так называемой «укупорки» (винтовых пробок) и около 10 тысяч поддельных федеральных специальных марок.


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комментарии пользователей (7)
grannie
16 марта 2017 г. 11:15
Jorgen: При нанесении акцизной марки на горлышко были (есть и будут) проблемы со считыванием штрих-кода сканерами. При вводе марок этот вопрос изучали — и отказались. Возможно, в какой-нибудь следующей "итерации" что-то подобное сделают. Правда, скорее уже с RFID-метками уже.
igor_nacvin
16 марта 2017 г. 11:00
Oleg_I: живу 3 км от красного села. есть магаз — водку не продают, но за 100 р поллитра с акцизной маркой приносится со склада. контрафакт полный: выпил 0.5 в одно лицо — как будто пиво по эффекту. позвонил ментам — обещали разобраться. я в это не верю — спустят местным, а они явно в доле.
AGP
16 марта 2017 г. 10:44
Вот я и думаю, откуда в нашем не самом большом дворе паркуется пара рестайлинговых Тойот-200, Лексус-570, да штуки 3 новых Рейндж— Роверов, за рулем которых разновозрастные смуглые граждане из солнечного "Айзербаджана" (М.С.Горбачев). Упреждая. Если кто решил, что это банальная зависть, то мимо.
Jorgen
16 марта 2017 г. 10:34
А если хоть немного включить мозг, то можно сразу догадаться, что федеральные специальные марки, чаще называемые акцизными, должны быть наклеены такми образом, чтобы откупоривание бутылки необратимо разрушало федеральную специальную марку, чаще называемую акцизной. Но разве юристы умеют думать?
Циник
16 марта 2017 г. 10:20
Центр города культурной столицы.
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