ФСБ и РАР нашли на Звенигородской цех разлива паленого алкоголя с реальными марками

В подвале дома на Звенигородской улице обнаружили не только самодельную линию разлива коньяков и водки, но и настоящую маркировку на бутылках. Собеседники «Фонтанки» говорят, что так они случайно поняли, как из ресторанов Петербурга использованные бутылки, например из-под Hennessy, вновь появляются в продаже.

Сотрудники Росалкогольрегулирования Петербурга и оперативники райотдела ФСБ по Адмиралтейскому району вечером 15 марта посетили подвал дома №9 по Звенигородской улице в Адмиралтейском районе. Вначале ничего нового они не увидели: так, застали нескольких граждан Азербайджана, занимающихся разливом алкогольного пойла в бутылки с этикетками различных сортов водки и коньяка (начиная с «Первака», заканчивая Remy Martin). Как и принято, в помещениях находились емкости со спиртом, тара, приспособления для закупорки и красители для коньяка.

Однако сотрудники, проверяя федеральные специальные марки, чаще называемые акцизными, увидели, что они не поддельные, как это бывало ранее. Уже на месте оперативники поняли, что бутылки поступают в подпольный цех из пунктов приема стеклотары, а номера на федеральных специальных марках практически идут один за одним.

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов сделали логический вывод, что эти бутылки ранее были легально поставлены в рестораны Петербурга. Теперь же в них разливают контрафакт и развозят по мелким магазинам, где в случае проверки контролирующий орган не сможет заметить по маркам, что алкоголь опасен.

Напомним, что предыдущий рейд на склад с сомнительным спиртным состоялся в Петербурге 15 марта. Сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) посетили промзону на улице Хрустальной. Там обнаружили 60 паллет стеклотары, 4 паллета так называемой «укупорки» (винтовых пробок) и около 10 тысяч поддельных федеральных специальных марок.