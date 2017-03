Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что узнал о прослушивании своих телефонов во время президентской кампании из сообщений в СМИ.

«Я прочитал (думаю, это было 20 января) в News York Times статью о прослушивании телефонных разговоров, — сказал глава государства. — Я читал и другие вещи».

На вопрос корреспондента телеканала о том, почему Трамп написал в своем Twitter непроверенную информацию, президент ответил, что об этом написало The New York Times.

«Не сказать, что я уважаю The New York Times. Я называю The New York Times липовым, но эта газета написала о данной ситуации, используя слово «прослушивание», — заявил Трамп.

Он также добавил, что в ближайшие две недели американские власти обнародуют новые данные, которые касаются предполагаемой прослушки его телефонов со стороны бывшей администрации Барака Обамы.

Ранее, 4 марта, Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что ему стало известно, что администрация бывшего президента инициировала прослушку телефонов в его штаб-квартире в Trump Tower в октябре 2016 года, за месяц до финального этапа президентских выборов. Доказательств своим словам глава государства не привел.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что обвинения в слежке за Трампом разозлили Обаму, однако при этом он решил «не отвечать на каждый несдержанный твит» республиканца. Сообщения Трампа прокомментировал официальный представитель Обамы Кевин Льюис. Он подчеркнул, что никто из бывшей администрации, включая самого президента, «никогда не давал указаний прослушивать американских граждан».

Глава специально созданного для расследования этого дела комитета палаты представителей США по разведке Девин Нуньес заявил об отсутствии подтверждения фактов прослушки телефонов президента Трампа Обамой. Конгресс после этого потребовал от главы государства соответствующих доказательств обвинения.