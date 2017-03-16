Еще
11:32 16.03.2017
Новость часа
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
Пришлите свою новость!
11:30
В больницу Раухфуса попал 16-летний, выпавший из окна
11:19
Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою
11:08
Петербургского бизнесмена сняли с авиарейса из-за патронов в ручной клади
10:57
«Фонтанировавшую» трубу на Васильевском починили
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
10:43
В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
10:37
Три марки сгущенки из петербургских магазинов признали подделкой
10:31
Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга
10:24
"Квадрат": В Петербурге приговорили к сносу еще пять самостроев
10:18
Финских военных отправят в Ливан, Ирак и на Средиземноморье
10:12
У КПП «Брусничное» разбился туристический автобус: 3 погибли, 26 пострадали
10:09
В сумке пассажира Пулково нашли два десятка живых лягушек
09:55
ФСБ и РАР нашли на Звенигородской цех разлива паленого алкоголя с реальными марками
09:47
В МВД рассказали о скромности арестованного полковника Захарченко
09:39
Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой
09:31
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
09:27
Министру финансов Германии доставили посылку-бомбу
09:17
Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру
09:09
«Опель» на Фонтанке сбил забор
09:01
В МВД подсчитали средний размер взятки в России
08:53
На станции «Проспект Просвещения» умер мужчина
08:45
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
08:37
СМИ сообщают об уголовном деле против руководства «Трансаэро»
08:29
После повышения ставок ФРС США цены на нефть пошли в рост
08:21
Постпред США при ООН призвала никогда не доверять России
08:13
СМИ: Разведывательный корабль РФ заметили у берегов США
08:05
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на «Нарве»
02:50
Новый триллер Шьямалана - в прокате
02:36
Новая версия “Красавицы и чудовища” выходит на экраны
02:18
Пьесы из реальной жизни сыграют на сцене «Балтийского дома»
02:05
Майкл Фассбендер провернет “Аферу по-английски”
01:48
Zdob Si Zdub отпразднуют в Петербурге «Мэрцишор»
01:15
На “Лендоке” покажут якутскую мелодраму
00:50
В Испании по делу о мошенничестве задержан петербургский бизнесмен
00:34
Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину в Донбассе
00:10
В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»
15/03
Средний размер взятки в России за год вырос на 75 процентов
15/03
ФРС США обещает продолжить повышать ставку
15/03
Мировые цены на нефть растут
15/03
Польша не собирается переходить на евро в ближайшие 10 лет
15/03
Рабочему на ЛАЭС оторвало часть ноги
15/03
Храм на Коллонтай посетил налётчик в маске
15/03
Медведев не ответил на просьбу Гранина спасти Публичную библиотеку
15/03
Спасатели под Володарским мостом ищут спрыгнувшего человека
15/03
ФРС США повысила базовую ставку
15/03
Проект концепции Конюшенного ведомства развеселил музейное сообщество Петербурга
15/03
Из трубы на Васильевском бил фонтан кипятка
15/03
Finnair из-за забастовки отменяет 90 рейсов, в том числе два петербургских
15/03
К Смольному подали новый иск против передачи Исаакия РПЦ
15/03
На Васильевском острове из-за коммунальной аварии забил фонтан
15/03
Эксперт рассказал, намного ли зелёная гречка полезнее обычной
15/03
Художественный руководитель «Мюзик-Холла»: Мы не будем танцевать в церкви канкан
15/03
Несравненная Фицджеральд: К столетию первой леди мирового джаза
15/03
Три человека погибли под лавиной в австрийских Альпах
15/03
Путин слетает на Землю Франца-Иосифа
15/03
В США рассказали о сбитом ракетой за 3 миллиона долларов квадрокоптере с Amazon
15/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 марта
15/03
Биржевые торги в России закрылись в минусе
15/03
В Эстонии отказались досрочно освободить "русского шпиона"
15/03
МИД России посчитал доклад ООН по Украине политически ангажированным
15/03
Просители убежища в Финляндии за два года совершили 70 попыток суицида
15/03
Нацбанк Украины хочет запретить российским банкам выводить капиталы из страны
15/03
Театр «Зазеркалье» эвакуировали из-за пожара в ресторане по соседству
15/03
Градозащитники просят КГИОП и Жилкомитет взять на контроль ситуацию с домом Изотова
15/03
Четырехлетнюю девочку спасают в больнице имени Раухфуса после падения из окна
15/03
В Рощинском поселении Ленобласти введен режим ЧС
15/03
Минюст США предъявит обвинения офицерам ФСБ
15/03
В ноябре из Хельсинки откроются прямые рейсы в Гавану
15/03
Глава ДНР приехал в Крым
15/03
В отношении двух директоров ЖКС в Петербурге возбуждены уголовные дела
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
16.03.2017 09:39

Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что узнал о прослушивании своих телефонов во время президентской кампании из сообщений в СМИ.

«Я прочитал (думаю, это было 20 января) в News York Times статью о прослушивании телефонных разговоров, — сказал глава государства. — Я читал и другие вещи».

На вопрос корреспондента телеканала о том, почему Трамп написал в своем Twitter непроверенную информацию, президент ответил, что об этом написало The New York Times.

«Не сказать, что я уважаю The New York Times. Я называю The New York Times липовым, но эта газета написала о данной ситуации, используя слово «прослушивание», — заявил Трамп.

Он также добавил, что в ближайшие две недели американские власти обнародуют новые данные, которые касаются предполагаемой прослушки его телефонов со стороны бывшей администрации Барака Обамы.

Ранее, 4 марта, Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что ему стало известно, что администрация бывшего президента инициировала прослушку телефонов в его штаб-квартире в Trump Tower в октябре 2016 года, за месяц до финального этапа президентских выборов. Доказательств своим словам глава государства не привел.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что обвинения в слежке за Трампом разозлили Обаму, однако при этом он решил «не отвечать на каждый несдержанный твит» республиканца. Сообщения Трампа прокомментировал официальный представитель Обамы Кевин Льюис. Он подчеркнул, что никто из бывшей администрации, включая самого президента, «никогда не давал указаний прослушивать американских граждан».

Глава специально созданного для расследования этого дела комитета палаты представителей США по разведке Девин Нуньес заявил об отсутствии подтверждения фактов прослушки телефонов президента Трампа Обамой. Конгресс после этого потребовал от главы государства соответствующих доказательств обвинения.

 

 

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33

КЕЙ назвал причины популярности технологии VR

Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В МВД рассказали о скромности арестованного полковника Захарченко
Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой
Министру финансов Германии доставили посылку-бомбу
Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру
В МВД подсчитали средний размер взятки в России
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
Постпред США при ООН призвала никогда не доверять России
СМИ: Разведывательный корабль РФ заметили у берегов США
Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину в Донбассе
В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»
Дмитрий Пучков о «Красавице и чудовище»: Покажите мне брань, секс и наркотики
Биолог Александр Панчин: Мы все мутанты, но это не повод расстраиваться
Вопрос не решен
Из России в депутаты Финляндии
Глеб Самойлов: «Я оптимист, я верю, что может быть хуже»
Финляндию разделил миграционный вопрос
ЕСПЧ оценил российские методы воспитания
Как Анна Иоанновна вернула столицу в Петербург
Патрик к нам приходит, Патрик к нам приходит
Как феминистки вернули себе 8 Марта
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.