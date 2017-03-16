Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось

Швейцария остается любимой страной российских элит для хранения своих денег, следует из статистики ЦБ по денежным переводам за прошлый год. По данным регулятора, в 2016 году из РФ туда было выведено 5,1 млрд долларов. Зафиксированная ЦБ сумма стала рекордной за все время публично доступной статистики (с 2006 года).

Чистый отток (с учетом переводов в Россию) составил 1,944 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом темпы бегства капитала ускорились в 2,8 раза, отмечает Finanz.ru.

Вторым по популярности направлением второй год подряд стала Латвия. За год туда утекло 2,113 млрд долларов.

По сравнению с прошлым годом объемы денежных переводов практически не изменились, несмотря на то, что власти Латвии резко ужесточили правила открытия счетов для клиентов из бывшего СССР, на которых, по данным местного регулятора, уже приходится 53% всех депозитов местной банковской системы. Балтийская страна стала едва ли не главной "прачечной" для российских богачей после банковского кризиса на Кипре в 2013 году.

США по итогам 2016 года стали третьим по популярности направлением бегства денег. Туда ушло 1,935 млрд долларов (против 1,975 млрд в 2015-м).

Монако же остается популярной юрисдикцей лишь для самых обеспеченных россиян. За год в карликовое государство ушло 535 млн долларов (на 17% больше, чем в прошлом году), однако средняя сумма перевода составила 166 тысяч долларов. Это в 10 раз больше, чем за одну транзакцию россияне выводят в Швейцарию (17539 долларов), и в 55 раз больше – чем на Кипр (2775 долларов). На треть за год вырос, до 1,894 млрд долларов, вырос объем денежных переводов в Китай. Впрочем, в отличие от других стран, 30% таких операций осуществляют не граждане РФ.

Всего в 2016 году в страны дальнего зарубежья физлица перевели из России 35,928 млрд долларов – на 2,3% больше, чем год назад. Пришло в РФ из-за рубежа вдвое меньше – 15,515 млрд долларов.