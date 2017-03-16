Министру финансов Германии доставили посылку-бомбу

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле получил по почте пакет со взрывчаткой, посылка была отправлена из Греции от имени заместителя председателя оппозиционной партии "Новая демократия" Адониса Георгиадиса, сообщает издание "Прото тема".

Посылка-бомба поступила в Минфин 15 марта. Полиция сразу эвакуировала людей из офиса и вывезла взрывчатку в безопасное место.

На пакете стоял штамп греческой почты, а в качестве отправителя был указан офис Адониса Георгиадиса в Афинах. Греческий политик подтвердил эту информацию.

"К сожалению, это правда, и это совсем не смешно", — написал Георгиадис в Twitter, отметив, что и сам является мишенью террористов.

В тот же день неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство возле книжного магазина, принадлежащего Георгиадису.

В ноябре 2010 года греческая анархистская террористическая организация "Заговор огненных ячеек" рассылала посылки-бомбы в посольства, расположенные в Афинах, а также иностранным лидерам, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

Часть членов группировки была арестована и осуждена.

В 1990 года на Вольфганга Шойбле, который тогда занимал пост главы МВД, было совершено покушение. В результате политик получил тяжелые ранения, стал инвалидом и сейчас передвигается в коляске.