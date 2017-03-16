Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру
Второй по счету отряд российских саперов прилетели в Сирию, чтобы помочь в разминировании Пальмиры. Транспортные самолеты доставили в арабскую республику 150 военных, 17 единиц техники и собак из Подмосковья в аэропорт Хмеймим. Затем отряд совершил марш-бросок до Пальмиры.
В первую очередь саперы очищают дороги, ведущие к больницам и школам, а также историческую часть города. Специалисты впервые будут использовать новые модели миноискателей и средств защиты.
Источник: НТВ
Справка:
Город был освобожден от боевиков "Исламского государства" (запрещено в России) 2 марта, а 10 марта в Генеральном штабе сообщили о прибытии в Пальмиру первого отряда российских саперов, в состав которого вошли почти 200 человек.