Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру

Второй по счету отряд российских саперов прилетели в Сирию, чтобы помочь в разминировании Пальмиры. Транспортные самолеты доставили в арабскую республику 150 военных, 17 единиц техники и собак из Подмосковья в аэропорт Хмеймим. Затем отряд совершил марш-бросок до Пальмиры.

В первую очередь саперы очищают дороги, ведущие к больницам и школам, а также историческую часть города. Специалисты впервые будут использовать новые модели миноискателей и средств защиты.