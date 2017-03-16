На станции «Проспект Просвещения» умер мужчина

Одному из пассажиров стало плохо на синей ветке петербургского метро утром 16 марта. Мужчина умер у эскалатора.

Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, инцидент произошел около восьми часов рядом с эскалатором в верхнем вестибюле станции «Проспект Просвещения». У мужчины возникли проблемы со здоровьем, – приехавшая скорая спасти его не успела.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что 44-летний человек скончался из-за проблем с сердцем.