Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России

В России за неделю (7−13 марта) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала марта — 100,1%, с начала года — 100,9% (март 2016 г.: в целом за месяц — 100,5%, с начала года — 102,1%). Неделей ранее (28 февраля — 6 марта) недельная инфляция оставалась нулевой, сообщили в Росстате.

За неделю цены на масло сливочное, молоко стерилизованное, сметану, творог жирный и сыры выросли на 0,2−0,3%. Одновременно крупа гречневая, сахар-песок и яйца куриные стали дешевле на 0,4−0,7%, куры, масло подсолнечное, пшено и соль — на 0,2−0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на картофель — 1,8%, лук — 1,4%, помидоры свежие — 0,6%, морковь — 0,4%. В то же время свежие огурцы стали дешевле на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо практически не изменились.

В России с начала 2017 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%. Центробанк РФ планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%. По итогам 2016 года инфляция составила рекордно низкое значение — 5,4%.