Еще
11:32 16.03.2017
Новость часа
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
Пришлите свою новость!
11:30
В больницу Раухфуса попал 16-летний, выпавший из окна
11:19
Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою
11:08
Петербургского бизнесмена сняли с авиарейса из-за патронов в ручной клади
10:57
«Фонтанировавшую» трубу на Васильевском починили
10:53
Попавший в аварию у «Брусничного» автобус принадлежит частному лицу
10:43
В Казахстане убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
10:37
Три марки сгущенки из петербургских магазинов признали подделкой
10:31
Пострадавших в ДТП у российско-финской границы доставили в больницу Выборга
10:24
"Квадрат": В Петербурге приговорили к сносу еще пять самостроев
10:18
Финских военных отправят в Ливан, Ирак и на Средиземноморье
10:12
У КПП «Брусничное» разбился туристический автобус: 3 погибли, 26 пострадали
10:09
В сумке пассажира Пулково нашли два десятка живых лягушек
09:55
ФСБ и РАР нашли на Звенигородской цех разлива паленого алкоголя с реальными марками
09:47
В МВД рассказали о скромности арестованного полковника Захарченко
09:39
Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой
09:31
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось
09:27
Министру финансов Германии доставили посылку-бомбу
09:17
Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру
09:09
«Опель» на Фонтанке сбил забор
09:01
В МВД подсчитали средний размер взятки в России
08:53
На станции «Проспект Просвещения» умер мужчина
08:45
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
08:37
СМИ сообщают об уголовном деле против руководства «Трансаэро»
08:29
После повышения ставок ФРС США цены на нефть пошли в рост
08:21
Постпред США при ООН призвала никогда не доверять России
08:13
СМИ: Разведывательный корабль РФ заметили у берегов США
08:05
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на «Нарве»
02:50
Новый триллер Шьямалана - в прокате
02:36
Новая версия “Красавицы и чудовища” выходит на экраны
02:18
Пьесы из реальной жизни сыграют на сцене «Балтийского дома»
02:05
Майкл Фассбендер провернет “Аферу по-английски”
01:48
Zdob Si Zdub отпразднуют в Петербурге «Мэрцишор»
01:15
На “Лендоке” покажут якутскую мелодраму
00:50
В Испании по делу о мошенничестве задержан петербургский бизнесмен
00:34
Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину в Донбассе
00:10
В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»
15/03
Средний размер взятки в России за год вырос на 75 процентов
15/03
ФРС США обещает продолжить повышать ставку
15/03
Мировые цены на нефть растут
15/03
Польша не собирается переходить на евро в ближайшие 10 лет
15/03
Рабочему на ЛАЭС оторвало часть ноги
15/03
Храм на Коллонтай посетил налётчик в маске
15/03
Медведев не ответил на просьбу Гранина спасти Публичную библиотеку
15/03
Спасатели под Володарским мостом ищут спрыгнувшего человека
15/03
ФРС США повысила базовую ставку
15/03
Проект концепции Конюшенного ведомства развеселил музейное сообщество Петербурга
15/03
Из трубы на Васильевском бил фонтан кипятка
15/03
Finnair из-за забастовки отменяет 90 рейсов, в том числе два петербургских
15/03
К Смольному подали новый иск против передачи Исаакия РПЦ
15/03
На Васильевском острове из-за коммунальной аварии забил фонтан
15/03
Эксперт рассказал, намного ли зелёная гречка полезнее обычной
15/03
Художественный руководитель «Мюзик-Холла»: Мы не будем танцевать в церкви канкан
15/03
Несравненная Фицджеральд: К столетию первой леди мирового джаза
15/03
Три человека погибли под лавиной в австрийских Альпах
15/03
Путин слетает на Землю Франца-Иосифа
15/03
В США рассказали о сбитом ракетой за 3 миллиона долларов квадрокоптере с Amazon
15/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 15 марта
15/03
Биржевые торги в России закрылись в минусе
15/03
В Эстонии отказались досрочно освободить "русского шпиона"
15/03
МИД России посчитал доклад ООН по Украине политически ангажированным
15/03
Просители убежища в Финляндии за два года совершили 70 попыток суицида
15/03
Нацбанк Украины хочет запретить российским банкам выводить капиталы из страны
15/03
Театр «Зазеркалье» эвакуировали из-за пожара в ресторане по соседству
15/03
Градозащитники просят КГИОП и Жилкомитет взять на контроль ситуацию с домом Изотова
15/03
Четырехлетнюю девочку спасают в больнице имени Раухфуса после падения из окна
15/03
В Рощинском поселении Ленобласти введен режим ЧС
15/03
Минюст США предъявит обвинения офицерам ФСБ
15/03
В ноябре из Хельсинки откроются прямые рейсы в Гавану
15/03
Глава ДНР приехал в Крым
15/03
В отношении двух директоров ЖКС в Петербурге возбуждены уголовные дела
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
16.03.2017 08:45

Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России

В России за неделю (7−13 марта) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала марта — 100,1%, с начала года — 100,9% (март 2016 г.: в целом за месяц — 100,5%, с начала года — 102,1%). Неделей ранее (28 февраля — 6 марта) недельная инфляция оставалась нулевой, сообщили в Росстате.

За неделю цены на масло сливочное, молоко стерилизованное, сметану, творог жирный и сыры выросли на 0,2−0,3%. Одновременно крупа гречневая, сахар-песок и яйца куриные стали дешевле на 0,4−0,7%, куры, масло подсолнечное, пшено и соль — на 0,2−0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на картофель — 1,8%, лук — 1,4%, помидоры свежие — 0,6%, морковь — 0,4%. В то же время свежие огурцы стали дешевле на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо практически не изменились.

В России с начала 2017 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%. Центробанк РФ планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%. По итогам 2016 года инфляция составила рекордно низкое значение — 5,4%.

 

 

Источник: "Регнум"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33

КЕЙ назвал причины популярности технологии VR

Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В МВД рассказали о скромности арестованного полковника Захарченко
Трамп назвал свой источник информации о прослушке его телефонов Обамой
Министру финансов Германии доставили посылку-бомбу
Новый отряд саперов РФ прибыл разминировать Пальмиру
В МВД подсчитали средний размер взятки в России
Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
Постпред США при ООН призвала никогда не доверять России
СМИ: Разведывательный корабль РФ заметили у берегов США
Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину в Донбассе
В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»
Дмитрий Пучков о «Красавице и чудовище»: Покажите мне брань, секс и наркотики
Биолог Александр Панчин: Мы все мутанты, но это не повод расстраиваться
Вопрос не решен
Из России в депутаты Финляндии
Глеб Самойлов: «Я оптимист, я верю, что может быть хуже»
Финляндию разделил миграционный вопрос
ЕСПЧ оценил российские методы воспитания
Как Анна Иоанновна вернула столицу в Петербург
Патрик к нам приходит, Патрик к нам приходит
Как феминистки вернули себе 8 Марта
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона

Резня в Кронштадте и Гельсингфорсе: Когда в тылу страшнее, чем в бою

"Ложкари победы" пошумели на новом стадионе

фото с сайта twitter.com

«Дух» Depeche Mode уже в сети

«Фонтанка» показывает спорные моменты матча в Перми

На Новгородской забил трехметровый фонтан

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.