СМИ сообщают об уголовном деле против руководства «Трансаэро»

Столичное управление Министерства внутренних дел (МВД) возбудило уголовное дело о финансовых хищениях в отношении должностных лиц авиакомпании «Трансаэро».

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации издания, дело расследуется по ч. 4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенного организованной группой по предварительному сговору). Возбуждено дело было в мае 2016 года. Имена фигурантов дела при этом не называются.

Нарушения сотрудники правоохранительных органов нашли при заключении кредитных договоров «Трансаэро» с Альфа-банком. По версии следствия, авиакомпания предоставляла кредитору «не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность, завысив стоимость наиболее ликвидных оборотных активов».

Издание уточняет, что в материалах самого расследования идет речь о случае 2009 года, когда компания, «используя репутацию крупного авиаперевозчика и недостоверные сведения финансового состояния», подписала дополнительное соглашение с банком, по которому получила кредит почти на 665 млн руб. Погасить задолженность перевозчик обязался до конца июня 2015 года, однако по факту сделала это лишь частично и из заявленной суммы вернул банку 318 млн руб. Остальными деньгами, «неустановленные лица» из числа руководства «Трансаэро» «распорядились по своему усмотрению».

Реальное расследование уголовного дела еще не началось из-за того, что его несколько раз пытались отменить. Сначала, указывает «Коммерсантъ», постановлении о возбуждении уголовного дела отменила глава Главного следственного управления МВД Наталья Агафьева. По ее мнению, это дело взаимосвязано с заявлением о преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ) в отношении бывшего руководства «Трансаэро», которое ранее рассмотрел Следственный комитет и не нашел оснований для расследования.

Это решение столичного управления МВД оспорил в суде Альфа-банк. В ноябре 2016 года Тверской суд Москвы отменил его как «незаконное и необоснованное». В настоящее время к расследованию подключилась столичная прокуратура. Заместитель прокурора Москвы Андрей Ганцев в представлении указал, что в материалах уголовного дела нет информации о том, что заемщик при заключении договора и в ходе его исполнения пытался совершить хищение полученных денег. Мосгорсуд с доводами Гарцева не согласился.

В Альфа-банке изданию отметили, что считают некорректным комментировать ход следствия и направили все вопросы к «компетентным органам».