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16.03.2017 08:29

После повышения ставок ФРС США цены на нефть пошли в рост

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,55%, до $49,13 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 0,62%, до $52,13 за баррель.

Напомним, комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США на мартовском заседании повысил базовую процентную ставку с 0,5-0,75% до 0,75-1% годовых. Это решение спровоцировало не только подорожание нефти, но и резкий рост рубля.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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