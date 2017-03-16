В Испании по делу о мошенничестве задержан петербургский бизнесмен

Петербургского бизнесмена задержали в Испании после семнадцати лет, проведенных им в бегах. Андрей Подоляк был заочно арестован и объявлен в розыск по линии Интерпола.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 15 марта, ГСУ СК Петербурга получило уведомление из Испании о задержании местными правоохранителями 47-летнего уроженца Ленинграда. Мужчина скрылся в 2000 году после того, как был заподозрен в мошенничестве.

В 2007 году, по информации «Фонтанки», Подоляка объявили в федеральный розыск. В апреле 2013-го СК заявил в Куйбышевский суд Петербурга ходатайство о заочном аресте беглеца. Судья Трофимова его удовлетворила.

Ориентировка на Подоляка разошлась по Европе. После задержания должна быть запущена процедура экстрадиции.

Вмененное петербуржцу преступление относится к категории тяжких. Срок давности по нему составляет десять лет. После экстрадиции дело Подоляка должно быть прекращено. По другим возможным эпизодам преступной деятельности российское следствие его привлекать не может, так как экстрадиция осуществляется только на основании того обвинения, по которому гражданин объявляется в розыск.