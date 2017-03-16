Порошенко заявил, что блокада уничтожила Украину на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что блокада является очень опасной стратегией действий, которая уничтожила Украину на Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».

«Это уничтожило Украину на Донбассе, это очень опасная стратегия и опасные действия. Мы вынуждены были действовать решительно и эффективно», — приводит слова Порошенко «Газета.ру».

15 марта власти Украины приняли решение о перекрытии всех автомобильных и железнодорожных путей в Донбасс.

Порошенко заявил, что потребует санкций за поставки продукции из Донбасса в Россию.