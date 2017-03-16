В КВН назвали доклад НАТО «детским садом»

Игроки «Клуба веселых и находчивых» прокомментировали доклад Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom о том, что программа КВН является «инструментом политической стратегической коммуникации». Участник команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков назвал эти выводы «полным бредом», передает радио «Говорит Москва».

«Это похоже на фейк. Мне смешно. К таким вещам надо относиться с юмором. Это через край, мне кажется. Понимаю, когда был комсомол, который ковал кадры для коммунистической партии. Сейчас говорить о том, что КВН — идеологический инструмент, — это полный бред», — заявил Рожков.

Капитан команды КВН из Москвы «Парапапарам» Иван Абрамов назвал исследование «детским садом, который не заслуживает комментариев».

Доклад под названием «Stratcom смеется. В поисках аналитической основы» заказан Министерством обороны Латвии. Часть исследования посвящена анализу выступлений команды из Москвы «Парапапарам», представляющей МГИМО, в 2014 и 2015 годах. Авторы утверждают, что КВН как коммерческий проект развивается, в том числе, благодаря особым отношениям правообладателей с российскими властями. В свою очередь, Кремль получает «доступ к готовой служить режиму стратегической аудитории», которой поставляется ориентированный на нее эмоционально окрашенный контент.

Stratcom выпустил исследование 15 марта, презентация доклада состоится в Латвийском университете в пятницу, 17 марта.